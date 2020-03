Andrea Lapenta: Profesora y Coach infantil

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Soy docente de nivel primario desde hace 22 años, y siempre estuve en la búsqueda de algo más. Después de una crisis personal, dónde empecé un proceso de introspección, y de una búsqueda constante de años, decidí estudiar Coaching Ontológico, lo que me apasionó y encontré lo que tanto anhelaba, ese algo más. Uní la docencia, el coaching y muchas capacitaciones afines, desde Coaching infantil y familiar, Educación Emocional, Neuroeducación hasta Mindfullnes, y me animé a abrir mi propio gabinete, donde trabajo con padres y niños.

Específicamente hago Coaching Infantil con Educación Emocional, además de dar talleres para padres, niños y docentes. Emprender fue, y es, un gran desafío para mi motivación, ya que hay días en dónde me encuentro muy motivada y puedo llevarme el mundo por delante y otros, no tan buenos, en los que aunque no tenga ganas, hay que seguir adelante.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Creo que a la hora de emprender no hay diferencias de género, hombres y mujeres somos capaces de hacerlo con éxito, si tenemos metas claras, un plan de acción y muchas ganas de hacerlo. Igualmente, creo que la mujer tiene una visión más amplia del contexto -así es desde lo neurológico- y aporta una sensibilidad que la lleva impresa en los genes.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Tengo muchos logros en mi vida personal y profesional. Creo que mi mayor éxito personal es haberme reinventado y evolucionar, descubriendo mi verdadera pasión. En lo profesional, que un niño te mire con asombro y te diga: “¡ahora entiendo!”, después de haberle explicado varias veces un tema o que una familia logre el objetivo que se propuso al empezar un proceso de coaching, esos sin duda, son logros que me motivan a continuar.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Tengo una manera muy particular de vivir los fracasos. No significa que no duelan, sufra por ellos o no llore. Considero que, ya que voy a sufrir por un fracaso, que me sirva para algo, o sea, trato de capitalizar, sacarle provecho y aprender de la situación. Cambiar la perspectiva no es fácil, es un proceso, y como tal, cuesta y lleva tiempo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Tanto en la docencia como en el coaching, la comunicación es el pilar fundamental. Sin comunicación difícilmente podamos enseñar y aprender, y muchísimo menos realizar un proceso de coaching, ya que las conversaciones son el eje principal de dicho proceso. Considero que la comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser asertiva, en la que podamos decir lo que queremos y necesitamos desde la empatía y el respeto mutuo. Por supuesto, sin diferencias de género ni de edad.

Para contacto : Av. Sabattini 2339, Cordoba Capital // Cel: (549351) 3253791 // Mail: andrealapenta@yahoo.com.ar.

