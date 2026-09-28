Así fue CARAS Moda 2026: la noche que reunió al arte, la música y el diseño

Esta noche se celebró una nueva edición de CARAS Moda. ArtLab abrió las puertas a un evento que reunió a diferentes referentes del arte, la cultura, la moda, la gastronomía y la música. Nombres como Moria Casán, Guillermina Valdés, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Pamela David, Romina Gaetani, Dafne Cejas, Fabián Zitta, Javier Zaiach, Helena Otamendi, Eva Bomparola, India Ortega, Marta Fort, Romina Gaetani e Imán Kaufmann, entre muchos otros, dijeron presentes en una noche única.

Así fue la nueva edición de CARAS Moda

La gala de CARAS Moda, que contó con la producción general de Mercedes Funes, comenzó a las 18, con una alfombra roja que anticipó las figuras que serán la tapa de edición especial de Revista CARAS. Cada uno de ellos fue recibido por Helena Otamendi, en su rol de host de la gala, que lució un diseño exclusivo de Eva Bomparola. Un cruce refinado entre la pureza de líneas del diseño de autor y el arte de la conversación.

Marta Fort, Helena Otamendi y Charlotte Caniggia en una nueva edición de CARAS Moda.

Una vez dentro de ArtLab, los invitados se toparon con el primero de los encuentros preparados para la gala. De la mano de Mala Ludwig, reconocida chef local y creadora gastronómica, la cocina dejó de ser parte del backstage para convertirse en parte del recorrido. Con su enfoque técnico, conceptual e interdisciplinario, realizó un showcooking de tapas en vivo. Un gesto culinario que dialogó directamente con el vestuario escénico de JT.

A ella siguió el trabajo de Agostina Elena, que exploró la intersección entre la coctelería contemporánea, los perfiles de sabor de vanguardia y la estética visual. En esta oportunidad, su propuesta trascendió la barra tradicional para convertirse en una acción performática viva: vestida con diseños exclusivos de Luz Ballestero, convirtió la elaboración de cada cóctel en un gesto escénico donde la precisión técnica, el textil y la mixología de autor dialogaron en un mismo lenguaje de diseño.

Mala Ludwig.

La nueva propuesta de Caras Moda transformó al evento en una experiencia multisensorial única que demostró que la moda y el turismo comparten una misma búsqueda: generar experiencias inolvidables. La puesta en escena de Club Med como sponsor del evento fue la presentación del desfile digital mediante un spot de campaña que potenció el valor de los conceptos de tiempo y relax como nuevo lujo.

Como ya es tradición, cuando todos los invitados dijeron presentes, se realizó la icónica tapa de revista CARAS, que reunió a las figuras de la noche. Moria Casán y su nieto, Dante, Minerva Casero, Guillermina Valdés, Agustín Radagast, Marta Fort, Fabián Zitta, Javier Zaiach, Helena Otamendi, Eva Bomparola, India Ortega, Iman Kaufmann y Dafne Cejas, fueron solo algunos de los nombres que posaron para una edición que promete ser histórica.

Mora Bianchi y Lola Abraldes.

Para finalizar la primera etapa de la gala, las pantallas de Artlab dieron paso al desfile digital de CARAS Moda. Una producción que mostró diferentes formas de interpretar el diseño, el arte y la moda, de la mano de Las sureñas, Vernna, González, Carla di sí, Jessica Kessel, Natalia Antolín, Vevú y Verónica Louwi, representadas por las modelos Violeta Asensio, Valen Albizu, Sofía Zonis, Abril Ali y Cata Lo Cane, de la agencia LO Management. La producción general estuvo a cargo de Kika Tarelli y Sol Albano, bajo la dirección general de Mercedes Funes, el Stilying fue de Salomé Areco y el pelo y el maquillaje fueron de WeSay Peluquería y Celeste González MUD, respectivamente.

La marca japonesa CASIO participó de Caras Moda con una propuesta que puso a sus relojes en el centro de la escena formando parte del desfile digital inmersivo y marcando la fuerte fusión de la marca con la tecnología, diseño y tendencias. En el mundo de la moda, la relojería ocupa un lugar propio, convirtiéndose en una elección que acompaña la personalidad y el estilo de quien lo lleva.

De Agustín “Soy Rada” Aristarán y Juan Ingaramo a Guillermina Valdés a Graciela Borges : las performances del CARAS Moda

La inconfundible voz de Graciela Borges, desde la intimidad del off, invitó al público a cerrar los ojos y viajar en el tiempo, demostrando que al evocar un recuerdo —la infancia, un gran amor, una época amada— lo primero que regresa a la memoria es qué llevábamos puesto. Porque la ropa es una segunda piel cargada de deseo, tiempo y emoción. Una prenda nunca está sola: cobra sentido en el cruce con la música, el teatro, el ritmo y la mirada del otro. Con este relato poético, dio la bienvenida a CARAS Moda 2026, una edición concebida no solo para ver la moda, sino para sentirla y celebrarla en un verdadero retrato colectivo.

CARAS Moda 2026

Guillermina Valdés protagonizó una performance escénica interpretando en vivo un fragmento del texto "Oda a las cosas de las chicas", de la poetisa norteamericana Sharon Olds. A través de su voz y su presencia, el monólogo abrió un recorrido íntimo sobre la memoria, la infancia, los mandatos y las complejas lecturas que atraviesan al cuerpo femenino. Para dar forma tangible a este relato, el reconocido diseñador Fabián Zitta concibió una pieza que trasciende el vestuario convencional. Fiel a su sello arquitectónico y a su riguroso trabajo de alta costura, esculpe una prenda que acompaña la narrativa del texto: la indumentaria actúa como una segunda piel y como un contenedor de recuerdos, articulando estructura, volumen y movimiento en diálogo con la gestualidad de la actriz.

La magia dijo presente de la mano de Agustín “Soy Rada” Aristarán, como no podía ser de otra manera. El talentoso artista presentó una rutina de cartomagia, vestido por la diseñadora Agustina Goyhman (creadora de la marca de autor MUSEII). Un encuentro entre el carisma escénico de Rada y las piezas atemporales de raíz sartorial de MUSEII, donde la ilusión con cartas y la elegancia urbana se fusionan en vivo.

Caption

En esta cita con la innovación, el portafolio de Stella Artois lució sus credenciales más afines al estilo de vida contemporáneo. Por un lado, Stella Artois Pure Gold destacó por su perfil liviano y refrescante, ideal para maridar platos complejos sin recargar el paladar. Por otro lado, la variedad Stella Artois Sin Alcohol reconfirmó que el sabor característico de la marca puede disfrutarse en una versión 0.0%, permitiendo que todos los invitados compartieran el mismo nivel de experiencia durante toda la noche.

La música estuvo presente por partida triple. Primero, Juan Ingaramo, aportó su talento, vestido con una creación pensada exclusivamente para su universo sonoro por Matías Carbone. A través de una relectura contemporánea de la sastrería, el diseñador aporta estructura, textura y movimiento a la presencia escénica del artista, fusionando la fuerza de la música en vivo con la impronta urbana del diseño de autor.

Juan Ingaramo en CARAS Moda.

Luego, Maca Viva Fatne, DJ y selectora sonora, presentó un set rutero de espíritu orgánico y envolvente, inspirado directamente en el último desfile de la diseñadora Luz Ballestero. Su propuesta rinde homenaje a la banda sonora de los viajes en ruta y las travesías en familia por Argentina: un paisaje auditivo que evoca ruta, horizonte y movimiento. Vestida por la propia diseñadora, la música y el textil se fusionan en una misma narrativa de travesía y vanguardia contemporánea.

Tras ellos, llegó el cruce de Imán Kaumann, Luján Header y Agustina Mancini, que celebra a una mujer que deja de ser observada para tomar el control de la escena. El look nace de un traje de sastrería masculina 100% lana del archivo histórico de Mancini (dirigida por Agostina Mancini). Sobre esta pieza, HÆDER (bajo la dirección creativa de Luján Haeder) aplicó su Sistema de Diseño Regenerativo: una intervención artesanal y completamente reversible que transforma el pantalón en una falda lápiz y utiliza el blazer como cola, conservando intacta la prenda original y registrando su trazabilidad vía NFC. El concepto se completa con un top en macramé negro tejido a mano —que evoca la atmósfera plumosa de Los Pájaros de Hitchcock— y el estilismo de pelo y maquillaje firmado por Jazmín Calcarami. Un encuentro entre sastrería tradicional, diseño regenerativo de autor y performance donde la moda no impone, sino que potencia la voz de quien la viste.

Como sello culinario de la gran noche del diseño, Fabric Sushi aportó el pilar sensorial a la muestra inmersiva de CARAS MODA en Artlab. Lejos de las estructuras rígidas del catering convencional, la marca montó un circuito de estaciones de degustación integradas al entorno tecnológico, donde los invitados pudieron probar una selección de piezas de autor de máxima frescura. Esta dinámica en movimiento permitió a diseñadores y celebridades recorrer las distintas instalaciones artísticas mientras disfrutaban de los rolls insignia y tiraditos de firma que definen la excelencia de la casa.

Pamela David en la gala de CARAS Moda.

Marta Fort y Charlotte Caniggia en CARAS Moda

Jerónimo Coll y Esquina esquina recrearon de manera estilizada el atelier de un maestro soguero en una estación de trabajo en vivo. Mientras Jerónimo elabora y manipula cueros y tientos, sus manos son filmadas en primer plano para transmitirse en directo en las pantallas de las salas. La escena se complementa con maniquíes que exhiben las prendas diseñadas en conjunto por Esquina y Jerónimo Coll.

La poética del cisne presentó una puesta coreográfica inspirada en la figura del cisne —eje central en la obra de Samanta Abugauch— interpretada por una bailarina en vivo. Lejos de una cita erudita o una alegoría clásica de belleza y pureza, la obra de Samanta aborda al cisne desde un realismo contemporáneo y una mitología personal arraigada en su infancia. Sus animales actúan como figuras oníricas que narran su universo psíquico entre el sueño y la vigilia. En este cruce multidisciplinario, el simbolismo interior de la artista encuentra un lenguaje común con la arquitectura textil y la alta costura de Marcelo Giacobbe, transformando la pintura en un cuerpo en movimiento.

Stella Ticera y Josefina Roveta.

Imán Kaumann en CARAS Moda.

La artista y joyera Lina Cameli comenzó su carrera convirtiendo en joyas la basura que llegaba a las playas del río Paraná. Cuando su propuesta sustentable se encuentra con la arquitectura del diseño, la moda deja de ser estática para convertirse en un hecho vivo. Lina y la reconocida diseñadora Min Agostini se unen en una experiencia performática única que explora los límites entre el cuerpo, la materia y el diseño de indumentaria. Durante la performance, Min construyó e intervino un vestido en vivo sobre el cuerpo de Lina, revelando el proceso creativo en tiempo real. A través de la incorporación y modelado de una sobrefalda, la prenda fue cobrando forma y volumen bajo la mirada de los espectadores, transformando la tela en una estructura escultórica adaptada a la presencia y expresividad de la artista. Un encuentro donde la moda no se presenta terminada, sino que se habita, se transforma y cobra vida a través del movimiento y la interpretación.

Lina Cameli en CARAS Moda.

CARAS Moda 2026.

Por último, El trío artístico compuesto por Charly Herrera, artista visual, Beto Romano, artista y diseñador de indumentaria, y Geronimo Lagos, diseñador de imagen y sonido y productor audiovisual, llevó a cabo una videoinstalación y video performance titulada “El pan de cada día”. La acción comenzó con la proyección de una pieza audiovisual dividida en siete escenas que exploró la sensibilidad, la vulnerabilidad y cuerpos en tensión. El clímax ocurre cuando la proyección muta a luz blanca y el escenario se baña de luz roja, momento en el cual la performer que encarna a un ángel en pantalla (Stella) irrumpe físicamente en la sala bajo sonidos de bombardeo y sostiene una mirada fija y penetrante hacia los espectadores

El momento Moria en la gala de CARAS Moda

Como broche de oro, Moria Casán fue, sin dudas, una de las grandes estrellas de esta nueva edición de CARAS Moda. Una luz cenital iluminó a la Diva entre el público y dio comienzo a su gran momento de la noche, sin necesidad de ninguna pasarela. Una performance cargada de memoria, carácter y música que habita en el imaginario colectivo.

La One estuvo vestida por la alta costura de Javier Saiach, que aportó el rigor artesanal y el dramatismo necesarios para coronar el gesto. Un cruce de vanguardia y tradición donde la moda viste a la figura más icónica de la noche.

De esta manera se cerró una nueva edición de CARAS Moda. Una noche única en la que el arte, la moda, la gastronomía y la música se unieron en un solo lenguaje, para brindar sensaciones y una experiencia difícil de olvidar.