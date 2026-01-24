Automotores Rossi

CONTENTLIKE CARAS

Martin Rossi, ¿cómo fueron los inicios de su empresa?

Mi familia compraba autos, los reparaba (en lo que actualmente es el centro de reacondicionamiento y refacción) y luego los vendía de forma particular. Su propuesta fue hacer algo formal donde yo estuviera al frente. Durante 7 años lideré diferentes proyectos y me gustó la idea de hacer algo familiar. Acepté con la condición de hacer algo honesto, sin sorpresas, solucionando cada problema y brindando garantías.

Mi estrategia fue vender a través de redes sociales pero había un problema: no teníamos un local. Comenzamos sacando las fotos en el estacionamiento de un edificio y ahí mismo mostrábamos los autos. Empezamos a buscar lugares, fue difícil encontrar algo lindo y económico para arrancar. Lo encontramos en el barrio de Villa Bosch.

Iniciamos en junio de 2025 con 5 autos y en la actualidad ya vendimos más de 40, entre propios y consignas.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Tenemos vehículos para todos, desde la persona que quiere su primer auto hasta la familia que se agranda y quiere una camioneta amplia, desde vehículos para trabajar en aplicaciones hasta camionetas 4x4 para el campo. Buscamos abarcar todas las áreas. Además ofrecemos un financiamiento accesible con cuotas fijas o variables, tomamos autos y motos en parte de pago y ofrecemos seguros a un 30% de descuento con las mejores compañías del mercado.

Me encuentro con muchas personas que tuvieron malas experiencias por eso desde acá buscamos trasmitir confianza para que el cliente se vaya tranquilo. Vamos a tener errores como todos pero los vamos a afrontar, entregando los autos con garantía como corresponde.

¿Cómo proyectas este nuevo año?

Este 2026 vamos a ampliar nuestro stock, mudarnos a un lugar más grande y ampliar nuestro equipo de trabajo. Todo para que la gente que confía en nosotros tenga una mejor experiencia.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

SI arrancaría de nuevo disfrutaría más el proceso, entendiendo que tenemos meses con mayores ventas y otros que no tantas. Que los malos no son tan malos porque nos hacen crecer, ser creativos y buscar alternativas. También ampliaría mi visión del proyecto comprendiendo que mis esfuerzos quizás no den sus frutos mañana pero con certeza darán frutos en 2 o 3 años.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Numero de contacto: 1130178975

Instagram: @automotores.rossi / @mmartinrossi