La China Suárez se habría realizado un retoque estético en la cara: la foto que generó polémica

La China Suárez es una de las celebridades más polémicas de las redes sociales. Sus historias de amor con colegas y su actual relación con Mauro Icardi la llevaron a tener seguidores que le demuestran el cariño, como muchos haters que apuntan contra ella. Entre los ámbitos donde la crítican, aparecen las supestas cirugías estéticas que la actriz habría realizado, que siguen generando debate a pesar de lo dicho por ella. Sin embargo, en las últimas horas, una foto encendió nuevamente los comentarios, ya que habría decidido hacerse un retoque estético en Turquía.

China Suárez

La polémica foto del supuesto retoque estético de la China Suárez

La China Suárez no duda en mostrar todos los detalles de su vida en Turquía, donde el turismo, los viajes de lujo y la moda exclusiva se roban el protagonismo de su día a día, mientras mantiene sus trabajos en películas y series prometedoras. Sin embargo, muchos de sus posteos son analizados por los haters, quienes no dudan en lanzar duras críticas en su contra. En las últimas horas, una foto que compartió en sus historias de Instagram volvió a encender la polémica a su alrededor.

En diversas ocasiones, muchos usuarios aseguraron que la actriz tenía retoques estéticos en el rostro, mientras que ella explicaba que eso era mentira. Sin embargo, compartió una postal donde se mostraba sonriendo en Turquía y etiquetaba a un centro de implantes capilares. Esto generó revuelo entre los usuarios, y los memes y comentarios no tardaron en llegarle. Si bien ella no salió a explicar qué se había hecho, muchos dieron sus opiniones y las críticas llovieron sobre su perfil.

La historia de la China Suárez que generó revuelo

Las críticas y polémicas alrededor de las supuestas operaciones de la China Suárez

La China Suárez se sinceró con sus seguidores en un intercambio de Instagram y reveló que se realizó una operación estética. "Me operé las tetas. Después de dar teta, siempre tuve. Y, un día, me miré en el espejo de costado y literal parecían los huevos de un viejo", admitió. Sin embargo, muchos aseguran que también habría realizado retoques en su rostro, sobre todo en sus labios. Ante estos comentarios, ella siempre aseguró que era mentira, pero la polémica a su alrededor lo puso como punto de críticas y comentarios, sobre todo en cada posteo que comparte en sus redes sociales.

China Suárez

Es por eso que la foto que la China Suárez compartió, etiquetando a la clínica turca, y el hecho de que muchos notaron que ese lugar era uno de sus seguidos, provocó el debate entre los usuarios y las críticas de los haters. Ante esto, la actriz mantuvo el silencio y siguió compartiendo sus posteos habituales, ignorando y eliminando los comentarios de su Instagram. Sin embargo, la polémica ya había explotado y las redes no lo dejaron pasar.

A.E