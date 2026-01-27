Muchos familiares de las celebridades siguen el camino de sus hermanos o padres y se mantienen en la mirada pública y las cámaras, mientras que otros prefieren ir por un bajo perfil y alejarse de la mediatización. Los hermanos de Pampita tomaron diferentes caminos, pero no dudan en acompañarse en los momentos más importantes. En las últimas horas, llamó la atención el tierno mensaje que el mayor de ellos, Leonardo Ardohain, escribió para la modelo por el cumpleaños, y muchos de los seguidores de Carolina comenzaron a seguir cómo es su vida lejos de la televisión argentina.

Pampita y Leonardo Ardohain en el cumpleaños de la modelo

La vida "bajo perfil" de Leonardo, el hermano de Pampita: lejos de las cámaras y vínculo especial con la modelo

Pampita siempre se mostró muy unida a su hermano menor, Guillermo Ardohaín, quien vive en Buenos Aires, como ella, y es su odontólogo de confianza. Sin embargo, otro que muestra el vínculo especial que mantiene con la modelo es el mayor de todos, Leonardo Ardohaín. Tanto él como Agostina, la hermana del medio, siguen viviendo en La Pampa, por lo que verse con Pampita se vuelve más complicado, dada la distancia y sus trabajos. Leonardo está casado desde el 2019, y tiene 3 hijos.

Pampita, Guillermo y Leonardo Ardohain

Según se había dado a conocer, tenía un local de electrodomésticos en Doblas. Sin embargo, en sus redes sociales públicas, muestra su pasión por los eventos, la animación y la música. Si bien él se mantiene alejado de lo mediático y la televisión, utiliza su cuenta abierta de Instagram para publicitarse como DJ y Animador de fiestas. La propia Pampita lo acompaña en la publicidad de sus eventos, e incluso lo contrató para que pudiera pasar música en su última fiesta de cumpleaños, gesto que él agradeció y mostró el vínculo especial que aún mantiene con su hermana menor.

Pampita suele acompañar a su hermano, Leonardo Ardohain, con publicidades de sus eventos

El tierno mensaje de Leonardo a su hermana, Pampita, por su cumpleaños

En enero del 2026, Pampita recibió sus 48 años con una megafiesta de cumpleaños en Costa Mujeres, donde sus amigos y familiares no dudaron de dar el presente. Uno de ellos fue Leonardo, junto a su esposa e hijos, quien también se dedicó a pasar la música durante la tarde-noche y hacer bailar a todos los invitados. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores imágenes y escribió: "Personas y recuerdos que no voy a olvidar". Seguido a esto, le dedicó unas palabras a su hermanita, agradeciéndole el gesto que tuvo al tenerlo en cuenta para la fiesta.

El mensaje de Leonardo Ardohain por el cumpleaños de Pampita

"El placer de poder acompañarte en este día especial Pampita. Feliz cumple, gracias por esta invitación. Te mereces esto y mucho más, hermanita. Gracias por déjame musicalizar y animar en esta hermosa fiesta con algo como me apasiona ser Dj y Animador. Te amamos. Pasamos una tarde-noche increíble, con gente tan hermosa en un lugar soñado", expresó. Pampita, como en la mayoría de los posteos que su hermano comparte, no dudó en dejar su me gusta e interactuar con el mismo, mostrando el vínculo fuerte que ambos mantienen, a pesar de la distancia y los diferentes trabajos que tienen en su vida.

A.E