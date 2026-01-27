Allegra Cubero sabe cómo imponer las mejores tendencias para las teens, manteniendo siempre su estilo personal a flor de piel. Siguiendo los pasos de su mamá, encuentra en el verano y sus vacaciones la manera de mostrar las nuevas posibilidades de la moda, para un look sensual y llamativo, ya sea de día o de noche. Sin embargo, causó revuelo entre sus seguidores y expertos fashionistas cuando se la jugó por un estilo veraniego que enamoró a todos.

Allegra Cubero

El lookazo veraniego de Allegra Cubero con el pañuelo

Allegra Cubero es una de las influencers teens más observadas de las redes sociales. En cada ocasión, mantiene un estilo relajado y comfy, sin perder de vista las tendencias que predominan en cada temporada. Sin embargo, hay momento donde opta por jugársela con combinaciones llamativas, que invitan a sus seguidores a salir de la zona de confort en la moda. Es así como, durante sus vacaciones de verano, aprovecho las altas temperaturas y las salidas nocturnas para ir por un llamativo lookazo que encendió a todos los fanáticos fashionistas.

En sus historias de Instagram, compartió un collage de su último outfit para una salida nocturna, y sus seguidores quedaron enamorados con su elección. Allegra decidió seguir con el reinado de los pañuelos en forma de top, pero encendió el estilo al cambiar la forma de sujetarlo. En lugar de realizarlo bustier, optó por un estilo halter, anudando el mismo en la nuca y dejando al descubierto su abdomen y toda su espalda. Para mantener la sensualidad, le agrego una pollera de jean ceñida al cuerpo, y se robó la mirada de todos.

El llamativo look de Allegra Cubero

El reinado de los top-pañuelos

Allegra Cubero no fue la única celebridad que optó por el top-pañuelo, durante la temporada de verano 2025-2026. Por el contrario, muchas otras famosas también cambiaron el uso del pañuelo para utilizarlo en la parte superior de sus looks. Eugenia Tobal y Zaira Nara solo fueron algunos ejemplos que acompañaron a la adolescente, pero la hija de Nicole Neumann fue más allá al hacerlo llamativo y sensual con un estilo halter que enamoró a todos.

Las famosas con el top-pañuelo

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacarlo como uno de los favoritos de la influencer teen, gracias a su jugado estilo sensual pero en tendencia para una noche de verano canchera. Allegra Cubero demostró ser una fanática de la moda y referencia de los juegos que se pueden hacer con diferentes prendas o accesorios. Firme, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero muestra su pasión por la industria y cómo forma su camino en ella.

A.E