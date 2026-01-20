De Quilmes a Nueva York: la diseñadora argentina que creó una escuela que ya formó a más de 7.000 profesionales por año

CONTENTLIKE CARAS

Ayelén Álvarez no arrancó su camino en el diseño pensando que ese iba a ser su futuro. De hecho, todo empezó casi como una excusa: estudiar algo creativo “por hobby”, salir de casa y disfrutar el proceso. En ese momento ya trabajaba hacía siete años en una empresa de consumo masivo, tenía un buen puesto en planificación de demanda y ninguna intención de cambiar de rubro.

Pero el diseño la empezó a elegir a ella.

En 2013 abrió su cuenta de Instagram mientras vendía muebles y, sin darse cuenta, estaba haciendo algo mucho más profundo: asesoraba personas, transformaba espacios y acompañaba decisiones que cambiaban casas… y vidas. Todo eso gratis. Con síndrome del impostor incluido, sin entender por qué la gente la elegía a ella.

Dos años después se animó a tomárselo en serio. Empezaron las primeras asesorías, los primeros proyectos, y en 2019 llegó el clic definitivo: la gente no solo quería que le diseñen su casa, quería entender por qué, aprender, apropiarse de su propio espacio. Así nació su primer curso de diseño de interiores.

Esperaba 10 personas. Llegaron 47.

Empezó a recorrer Buenos Aires dando cursos presenciales hasta que llegó la pandemia. Lejos de frenarla, ese momento marcó un antes y un después: gracias a su experiencia corporativa, implementó Zoom desde la primera semana y abrió las puertas de su escuela al mundo. En meses, ya tenía alumnos de Panamá, Paraguay, Uruguay, Chile, España y más.

Ahí nació formalmente IDÍLICA, como una escuela con una mirada clara: formar profesionales reales, listos para salir al mercado laboral, con una visión integral del diseño. Nada de acumular teoría desconectada de la realidad: aprender a cobrar, negociar, tratar con clientes, proveedores y manejar proyectos completos.

Hoy, Ayelén, @soyayealva, forma más de 7.000 alumnos por año, tiene un equipo de 22 personas, convenios con universidades de Argentina y Estados Unidos —incluida Manhattan University— y una comunidad de más de medio millón de seguidores entre @idilicadeco e @idilicafashionlab.

Ayelén vive y trabaja en Nueva York, dando charlas de diseño y donde también es diseñadora para CRD Associates, recluta y capacita futuras diseñadoras de su escuela, y desarrolla proyectos residenciales y comerciales. Además, fue convocada como diseñadora influyente al High Point Market, la feria de diseño más importante del mundo, representando marcas internacionales como Tommy Bahama, Natuzzi , Ralph Lauren y NKBA, comunicando tendencias a nivel global.

De trabajar de lunes a viernes frente a un Excel en relacion de dependencia, pasó a viajar por el mundo, diseñar casas, liderar equipos y crear oportunidades para miles de personas que se encuentran en la misma situación que estaba ella.

Y lo más importante: sigue enseñando exactamente desde el mismo lugar que empezó —disfrutar el proceso, perderle el miedo y animarse a cambiar la propia vida.