Así fue la espectacular fiesta de Amanda, la hija de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: en conexión con la naturaleza

El pasado fin de semana, Fede Hoppe y Maca Rinaldi tuvieron uno de los eventos más importantes para su familia: la celebración del primer año de vida de Amanda, su hija. La pequeña había tenido un festejo íntimo el pasado 15 de enero, pero sus padres organizaron una gran fiesta para compartir con sus seres queridos este especial momento.

Al aire libre, en conexión con la naturaleza, juegos y muchas risas fueron parte del gran cumpleaños, organizado por Maca Rinaldi, quien se ocupó de todos los detalles para pasar una tarde inolvidable de festejo.

Fede Hoppe y Maca Rinald y su fiesta más especial: el cumpleaños de su hija

El 15 de enero de 2025, Fede Hoppe y Maca Rinaldi se convirtieron en padres de Amanda, y desde entonces sus vidas cambiaron completamente. Para celebrar el primer año de la pequeña, la pareja no dejó ningun detalle fuera para que la tarde de juegos y alegría sea inolvidable para ellos, y sus seres queridos.

"Un día que esperamos con mucha alegría y expectativa, con ganas de celebrarla a ella y la nueva vida de esta familia. Primera vez armando un cumple infantil; me gustó mucho pensar en lo que podía estar bueno para ella, que lo disfrute, que pueda jugar, que la represente", indicó Maca Rinaldi, en Instagram, donde compartió postales de aquella tarde.

Por supuesto, que la decoración para el evento se llevó todas las miradas. El evento se realizó al aire libre en un gran jardín y fue la elección ideal, alineado con la temática del evento, que fue de flores y animales del bosque. Con una predominación de los colores en la paleta de rosas y naranja, se construyó un ambiente cálido y alegre, sumado a los elementos como sombrillas blancas, mobiliario de livings de mimbre y mantas, para que los invitados disfruten de un momento de relajado.

Este alegre ambiente se sostuvo durante toda la tarde, en la que Amanda disfrutó de juegos al aire libre con los invitados y animadores, en conexión con la naturaleza. Y los adultos no dudaron de sumarse a la ronda de juegos y canto, a pura diversión. "Lo más hermoso de este cumple fue ver a los seres queridos haciendo la ronda, que a ella tanto le gusta! Una ronda de música y juegos. Se coparon, aplaudieron, cantaron y jugaron con Amandita", destacó Rinaldi.

Tanto Fede Hoppe como Maca Rinaldi se mostraron felices junto a la agasajada, sumándose a los juegos y cantos, con un espíritu alegre y tierno para celebrar el primer cumpleaños de Amanda.