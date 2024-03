CREDITO CARAS

Leslie, ¿Cómo fueron los inicios de tu marca?

Bona Fusta nació en el año 2018 durante mi Trabajo Final de Grado con una propuesta similar y se convirtió en mi sueño de emprender. Para hacerlo realidad, sabía que la marca debía tener valores eco amigables y que no quería tercerizar la producción. Durante la pandemia empecé a probar con papel hasta que llegué a algo que podía funcionar y hacer con mis propias manos. Luego, comenzó la búsqueda de materiales, hasta que encontré lo que buscaba, enviaron una muestra y empezamos a jugar.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público y qué importancia le destinan al cuidado del medio ambiente?

Realizamos carteras, bolsos y accesorios sin costuras de cuero totalmente reciclado.

Es un material que proviene de los desperdicios que generan las curtiembres. Se muelen en partículas muy pequeñas que con aditivos forman un aglomerado y posteriormente una pieza cuadrada, lo que permite aprovecharlo al máximo y no generar desperdicios en los cortes.

Nuestro desafío más grande es trabajar sin costuras, diseñamos patrones de moldería que al plegarlos forman el producto con la ayuda de remaches.

Por cada venta realizada donamos un árbol a @reforestarg y luego ellos se encargan de plantarlo en los bosques que más lo necesitan de nuestro país.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Considero que la creatividad y la versatilidad de mis productos hacen la diferencia, los estampados exclusivos, el amor y el cuidado por los detalles. Siempre estoy buscando inspiración, nuevas ideas e intento mejorar todos los días.



¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Este año me propuse despegar con Bona Fusta, fui mejorando los procesos todo este tiempo y ahora solo queda llegar a más personas de toda Argentina y el mundo, analizando la posibilidad de mercados en el exterior. Y por supuesto ampliar la cartera de productos con nuevas cápsulas y diseños innovadores.

Si comenzaras nuevamente, ¿Qué harías diferente?

No cambiaría nada, emprender es un proceso enorme, que siempre cuidé y disfruté. Todos los errores que cometí me llevaron a donde estoy y seguramente tenga mucho que aprender aún, sólo disfruto el camino y me esfuerzo mucho para poder vivir de lo que amo hacer.

Los invito desde el 27 al 2 de Abril en Complejo Feriar Córdoba en la Feria de Artesanías con muchas novedades o en nuestra tienda online: www.bonafusta.com.a​r | Instagram: /bonafusta_