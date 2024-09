Caro By Cristales

CREDITO CARAS

Carolina Veira, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Hace diez años, después de haber sido profesora de educación física, decidí seguir mi pasión por la moda y la belleza. Así nació @CaroByCristales, una marca dedicada a la comercialización de cristales austriacos europeos de alta calidad. Lo que comenzó como una simple iniciativa se ha convertido en un proyecto que me apasiona y que me permite hacer brillar a las mujeres con cada pieza que ofrezco.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ofrecemos una amplia variedad de cristales austriacos y europeos, seleccionados cuidadosamente para realzar la belleza y el estilo de cada mujer.

Además de las ventas, ofrezco una experiencia personalizada en mi showroom en la rambla de Punta Carretas, donde las clientas pueden agendar una visita previa y recibir atención exclusiva. Mi objetivo es que cada mujer se sienta especial y empoderada a través de los cristales que elige.



¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Mi visión es continuar expandiéndome, no solo a nivel local, sino también en el mercado internacional. Planeo seguir innovando en las formas de comercializar, aprovechando al máximo las redes sociales y las nuevas tecnologías para llegar a más mujeres que busquen sentirse únicas y empoderadas. La constante capacitación es clave para mantenerme a la vanguardia y ofrecer siempre lo mejor.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que me distingue es la pasión con la que hago mi trabajo y la relación cercana que tengo con mis clientas. No se trata solo de vender cristales, sino de crear una experiencia única para cada mujer que me elige. Mi enfoque personalizado, la calidad de los cristales y mi dedicación a estar siempre actualizada en las tendencias son los pilares que me diferencian en el mercado.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Invertiría aún más en mi formación desde el principio. Aunque el camino ha sido enriquecedor, creo que estar al día con las últimas tendencias y herramientas digitales es esencial en un mercado tan dinámico como el de la moda y sobre todo lo digital. No obstante, cada paso dado ha sido una lección que me ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente.



Datos de contacto:

Web: https://carobycristales.com.uy/

Instagram: @carobycristales

Showroom: Rambla de Punta Carretas frente al faro (con agenda previa)