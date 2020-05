Cati Piñero: asesora de imagen

¿Qué la volcó al emprendedurismo?

¡Las ganas de hacer visible una pasión! Soy una mujer a la que le copa potenciar el valor de otras mujeres y aunque lo he hecho, siempre, desde distintas situaciones; desde hace unos años lo hago como Asesora de Imagen. Me gusta enfocarme en cada mujer como un todo, donde la imagen es solo un reflejo. Es increíble cuánto desnuda el alma una mujer que abre las puertas de su placard y cuánto crecimiento hay después de una asesoría.

En cada asesoramiento no solo trabajo con prendas sino con un estilo de vida, con intensiones, con sueños… y empatizar con todo eso es fascinante. En este camino emprendedor mi familia es mi principal fuente de inspiración y apoyo. Mi marido, fiel seguidor y apasionado de mis ideas y mis hijos, pilar de mis aprendizajes.

¿Qué diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

La mujer tiene muchísimo potencial para desarrollar cualquier cosa. La diferencia sin duda la hace poniendo, no solo su pasión, sino su esencia. La mujer es detallista, meticulosa y capaz de ver más allá de lo obvio; es sensible y fuerte a la vez y eso la llena de riquezas en un mundo que se vuelve agresivo por momentos. Reconocer nuestras fortalezas, ponerlas al servicio de nuestros sueños y de los demás sin duda nos hace ganar. Me gusta mucho la idea de una mujer cooperativa, que no trabaja desde la competencia o la rivalidad sino que puede ver en otra mujer la posibilidad de crecer y aprender cosas nuevas.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor éxito ha sido animarme a más después de la maternidad. El mundo de la Asesoría de Imagen me permite conocer mujeres increíbles, emprendedoras y luchadoras de las que aprendo mucho, que me abren las puertas para hacer cosas nuevas. La invitación a nuevos proyectos me regala la riqueza de potenciar mi trabajo y redescubrirme en mi propósito. Pero sin duda meterme en las redes sociales como Asesora me descubrió un mundo de experiencias e ideas nuevas, me abrió las puertas a historias increíbles y me regalo grandes propuestas. La ultima vino de un medio importante de España, y lograr esa visibilidad me pareció mágico. ¡En unos meses te cuento más… seguime!

¿Y el fracaso del que más aprendió?

El camino de emprender supone fracasos, no todas las puertas se abren cuando uno quisiera… de todos modos nunca baje los brazos. No hay que rendirse ante el NO, no hay que desalentarse. Intento poner foco, y aunque no resulte como lo espero, siempre me deja alguna enseñanza. Con los tropiezos uno tiene la posibilidad de crecer y repensarse. También creo que todo lo que no me animo a hacer son pequeños fracasos. Todos los días aprendo a superar mis miedos e inseguridades y animarme a más. Hay que salir a hacer eso que a una le apasiona.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Muchísimo, todo es comunicación. Comunicamos por medio de las redes y con nuestra imagen; ese es mi desafío. La imagen juega un papel increíble a la hora de comunicar. Marca la primera impresión y nos define ante los demás. La Imagen es una herramienta muy poderosa que tenemos al alcance de nuestras manos para poder dar mensajes conscientes y así crecer en cada ámbito de nuestra vida. La comunicación es fundamental para llegar al resto.

Y en estos días de cuarentena, mantenernos comunicados es importante y necesario… me encanta pensar que uno puede ser compañía para alguien que este solo o dar tips para verse mejor en el encierro, y enseñar junto con otras emprendedoras. Las redes sociales se han vuelto un instrumento muy útil para transmitir lo que hacemos y quienes somos. Desde mi Instagram, vas a encontrar moda, tips, ideas y recomendaciones, como también un lifestyle; te cuento como es mi vida como mamá de 5 pequeños. Porque además de ser Asesora soy mujer y mamá… eso define quien soy, que cosas me gustan y mi estilo de vida.

Conoce más en www.catipinero.blogspot.com o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto : Teléfono: +5493516360785 // mail: catalinampz@gmail.com.