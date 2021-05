Cheetah: calzados que destacan por su diseño y calidad

Daniela es la creadora de Cheetah, una marca de calzado femenino nacional que inspira por sus diseños únicos para el día a día. Con las últimas tendencias, desde la marca se han posicionado de gran manera en el mercado con una cartera de clientas que destacan su atención y servicio. Hoy conversamos con ella en una entrevista exclusiva.

“Mis comienzos fueron siempre vinculados con el diseño de tendencia del calzado femenino. Mi mirada siempre estuvo ahí porque amo y soy fanática de las grandes marcas. La creatividad es mi desafío constante”, afirma la fundadora de la marca.

Con respecto a sus calzados, desde la marca nos afirman su compromiso por marcar tendencia. “Son calzados femeninos en generales para todo tipo de ocasión. Desde la simpleza de mocasines cómodos para trabajar, hasta botas de caña alta en diferentes tipos de suela. En la variedad está el gusto, y están quienes las prefieren en suela baja porque priorizan el confort o hasta con taco alto para salir o estar en un evento”, destaca Daniela.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

La pandemia fue un gran desafío que nos llenó de ideas y ganas de ir por más. Se intensificaron las ventas online y los trabajos home office. Contamos con un equipo de proveedores que van de la mano con la calidad de producto final que las clientas compran.

¿Qué tendencias hay actualmente en el rubro?

Hoy la tendencia otoño/invierno nos lleva a calzados cómodos, abrigados y en tonalidades tierra, verde musgo, beige y blanco.

¿En que se destacan?

Nuestro objetivo es marcar tendencia e innovar y lo tenemos en claro. Buscamos ser diferentes, ofreciendo un producto que interese tanto por su comodidad como por su diseño.

Pretendemos brindar ante todo una excelente atención, que estén conformes con el producto de nuestra marca y que quieran volver a comprar nuestros calzados.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Tenemos diversos métodos de consulta. Nos pueden ubicar vía web, Instagram, FB, WhatsApp y por teléfono. La comunicación junto con el ida y vuelta es algo fundamental y que nos interesa ya que es parte de la excelente atención que pretendemos brindar.

¿Qué problemáticas deben resolver?

La única problemática que tenemos actualmente es cuando la clienta se equivoca de talle ya que las hormas de cada calzado son diferentes y en la compra online no está la prueba previa.

Pero en estos tiempos de pandemia, contemplamos esas problemáticas y hacemos que ese error se resuelva por cadetería lo más rápido posible.

¿En dónde les gusta poner el foco y que han aprendido en este tiempo de profesión?

Me gusta poner el foco en conocer a cada una de nuestras clientas y entender que buscan en su día a día. No nos gusta vender algo que después no puedan utilizar para su vida cotidiana. El diálogo por cualquiera de los medios es esencial. El foco está en el vínculo y saber que buscan.

Con respecto a los aprendizajes, considero que lo primero es estar rodeada de buena gente, que tire y empuje para el mismo lado. Ya que todos somos un equipo y debemos ser reflejo del buen servicio que queremos brindar.

Aprendí a crear la marca con mucho esfuerzo y desafío, ya que es un mercado muy competitivo y las réplicas de lo que uno hace son muy frecuentes. Son las reglas del juego. Lo importante es todo lo que rodea el servicio del calzado, la atención y resolución de problemas. Buscamos estar a la altura.

¿Qué satisfacciones obtiene de su trabajo?

La mayor satisfacción que me dio mi profesión fueron la independencia y las alas para crecer por mérito propio. También el vínculo con las clientas que es increíble. Las conocemos a todas y sabemos que sí y que no.

¿Cómo se proyectan a futuro?

A futuro, hicimos una gran apuesta en el mercado, para llevar la marca a una de las zonas más recorridas por nuestras clientas. Es un desafío impuesto por el equipo, un cambio radical para tener más exposición y ampliar la línea de productos.

Creemos que el futuro está en la perfecta combinación del calzado con los accesorios: carteras y billeteras que estén en sintonía con tu look.

Esto es Cheetah

Datos de contacto : IG - @cheetahba.ok // www.cheetah.com.ar

Mirá el video de Cheetah: