Cocoa Plant Based: chocolates veganos artesanales

Cocoa Plant Based es una marca que nació por una necesidad personal de su fundadora, Daiana Sol Magosi. Hoy desde CARAS hablamos con ella quien nos cuenta más sobre su historia y los productos realizados en la marca.

“Siempre fui fanática del chocolate con maní comercial, hasta que empecé a interesarme por el veganismo y noté que no había productos aptos. Entonces pensé: “¿Por qué no hacerlo yo?” Después de muchos intentos logré el sabor deseado. A partir de esa base de chocolate comencé a experimentar con sabores y texturas”, destaca Daiana.

Actualmente desde la marca cuentan con ocho sabores de tabletas: con arándanos, maní, naranja, semiamargo, limón, menta y relleno con crema de maní artesanal; todos ellos sin azúcar. “En un comienzo lo di a conocer en mi grupo de amigos y familiares, ¡A todos les encantó! Nuestra elaboración es de forma artesanal, no hay un producto igual al otro. ¡Todo está hecho con mucho amor!”, destaca la fundadora de Cocoa.

Además, desde el espacio están presentando su tableta estrella de Chocolate blanco a base de leche de coco y manteca de cacao, todo bajo en azúcares. Eventualmente en la marca se encargan de realizar productos para fiestas o fechas especiales.

¿A qué público apuntan? ¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

Nuestro público es muy diverso, si bien en un principio orienté el producto a veganos, se acercan muchas personas de la tercera edad que optan por Cocoa para cuidar su salud, también diabéticos que tienen opciones limitadas en el mercado y hasta entrenadores que se permiten nuestras tabletas como snack.

En un comienzo utilizaba azúcar para elaborar las tabletas, pero a medida que nos iban conociendo, gran parte de las consultas eran “hola, ¿son sin azúcar?”. Esto me llevó a dejar de lado el azúcar en siete de los ocho sabores de tabletas.

Desde entonces, recibo consultas de casi todo el país por los chocolates sin azúcar. A los clientes les gusta mucho el sabor ya que, a diferencia de los típicos edulcorantes, el dulzor del chocolate es natural.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Me pone muy feliz cuando me escriben clientes contándome que le dieron de probar nuestro chocolate a familiares o amigos no veganos y les gustó más que el comercial. Cocoa es para todos, hay que dejar de lado el prejuicio de que porque algo sea vegano debe ser feo, insulso o caro. Busco que el resultado de mis productos sea excelente, lo único que se deja de lado es el sufrimiento animal.

La semana pasada me escribió una chica diciendo que nuestro chocolate con maní hizo más fácil su transición al veganismo. Mensajes como ese son sin dudas gratificantes.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Tenemos muchas expectativas con este 2021. Vamos a sumar más productos para regalería, nuevos sabores de tabletas, huevos de pascuas y bombones. Todo apto vegano y con opciones sin azúcar.

En este momento tenemos puntos de venta en nueve provincias. ¡Un gran objetivo para este año es llegar a todos los rincones del país!

Los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a seguirnos para enterarse de todas las novedades que están por venir.

Datos de contacto : Daiana Sol Magosi – 1144164601 - Instagram: @ cocoa.plantbased - Mail: cocoa.plantbased@hotmail.com