Cómo actúa el Péndulo Hebreo en cuerpo y ambiente con Mariela Seoane de Dipamarie

Péndulo Hebreo: diagnóstico y energía en una sola herramienta

En un contexto donde se habla cada vez más de higiene energética, pocas herramientas combinan precisión de diagnóstico y potencia terapéutica como el Péndulo Hebreo. Esta práctica, que reúne aspectos radiestésicos (detección) y radiónicos (emisión), permite testear contaminaciones sutiles, equilibrar chakras y acompañar procesos físicos, emocionales y espirituales con un enfoque estructurado y consciente.

¿Qué es el Péndulo Hebreo?

El Péndulo Hebreo es un instrumento cilíndrico de madera (frecuentemente de nogal) al que se le coloca una etiqueta escrita en hebreo. Posee dos polos y doble función: diagnosticar (función radiestésica) e irradiar energía (función radiónica).

Como terapia, permite testear contaminaciones energéticas —incluso cuando no son perceptibles a la conciencia—, equilibrar chakras y acompañar situaciones en los planos físico, emocional y espiritual.

¿Cuáles son los beneficios principales?

Entre sus múltiples beneficios, Mariela destaca:

Purificación profunda de energías densas de oscuridad (por ejemplo, magia psíquica y ritual ).

Limpieza física, emocional y mental.

Armonización ambiental para hogares y espacios de trabajo.

Alineación de centros energéticos.

Corte y liberación de pactos inconscientes y kármicos.

Versatilidad: del plano físico al espiritual

Con más de diez años de experiencia en Péndulo Hebreo —en pacientes presenciales, a distancia y en autotratamiento—, Mariela confirma su eficacia para abordar necesidades diversas.

Esta herramienta permite diseñar planes de sanación específicos para cada persona, cubriendo desde desafíos físicos hasta cuestiones de conexión espiritual, pasando por el equilibrio emocional y energético.

El tratamiento actúa como catalizador: complementa y potencia procesos de aprendizaje personal, disuelve bloqueos y patrones repetitivos, y facilita un camino más armónico hacia el bienestar.

¿De qué tratan los Protocolos de Péndulo Hebreo?

Mariela desarrolló Protocolos de Péndulo Hebreo para abordar integralmente temas específicos como autoestima, prosperidad, creencias limitantes, sanación del útero y ancestralidad.

Cada protocolo sigue una secuencia precisa:

1) Purificación del karma y disolución de patrones heredados del linaje familiar.

2) Trabajo directo sobre el tema central de la sesión.

3) Bendición y protección para consolidar los resultados.

La eficacia y los beneficios —afirma— sorprenden en cada tratamiento.

¿Cómo son las sesiones?

Las sesiones son un proceso guiado, personalizado y consciente.

Entrevista previa: se relevan necesidades, se explora el caso y se define el foco de trabajo.

Aplicación terapéutica: la profesional transmite las energías necesarias según el protocolo.

Devolución final: explicación detallada de lo realizado, para que la persona comprenda las energías recibidas y transite conscientemente la transformación.

Ataques psíquicos y purificación ambiental

El Péndulo Hebreo ofrece una respuesta eficaz tanto en el ámbito personal como en el ambiental. Su metodología diagnostica y elimina patologías energéticas que obstaculizan el bienestar; cada sesión concluye con protección que refuerza el campo electromagnético (aura).

En casos complejos —ataques psíquicos o energéticos—, se trabaja con protocolos personalizados y compromiso mutuo, logrando limpieza profunda y mantenimiento energético para recuperar la vitalidad.

La purificación ambiental renueva la energía del hogar u oficina, elevando el estado de ánimo de quienes habitan el espacio, incluidos animales y plantas. Para resultados completos y duraderos, es clave intervenir en ambos planos: personal y ambiental.

Reflexión final

En tiempos de hiperestimulación y fatiga emocional, cuidar el campo energético es tan imprescindible como cuidar el cuerpo. El Péndulo Hebreo se presenta como una vía seria, medible y profundamente transformadora: diagnostica con precisión, limpia en profundidad y protege lo logrado. De la mano de Mariela Seoane, esta técnica no es solo un tratamiento: es un mapa para volver al centro, liberar lo que pesa y habitar con conciencia la mejor versión de nuestra energía.

