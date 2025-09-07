Fue la actriz preferida de Adrián Suar y protagonizó éxitos descomunales, pero se mudó frente al mar y se alejó de todo

En el imaginario colectivo, todo actor o actriz sueña con protagonizar éxitos descomunales, con tener la cifra más alta de rating o agotar entradas semana a semana. Melina Petriella puede dar gala de eso y de mucho más, sin embargo, hace algunos años decidió dejar atrás todo, alejarse de los medios y mudarse a un pequeño pueblo frente al mar.

La exitosa carrera de Melina Petriella y los motivos detrás del cambio

Es imposible no emparentar la televisión de la década de los 90 y los 2000 con Melina Petriella. Comenzó su carrera en Inconquistable Corazón, por Canal 9 y en un par de años se acomodó en los elencos más importantes del país. Carola Casini, Gasoleros, El Sodero de mi vida, Calientes, Amor en custodia, Padre Coraje y Son Amores, son solo algunos de los éxitos en los que se la puede encontrar, muchos de ellos de la mano de Adrián Suar.

Melina Petriella.

Algo similar ocurrió con su trayectoria en teatro. De hecho, antes de cambiar de vida, se había dado el lujo de renunciar a Toc Toc , tras tres temporadas de puro éxito. “Tenía mi casa, me había comprado el auto y podía estar un año sin trabajar; no había nada más que pensar. Si solo te mueve la plata o la seguridad económica, está perfecto seguir muchos años con lo mismo, pero, a mí no me erotiza el dinero”, declaró en una entrevista en 2024.

Al igual que le ocurrió a muchas personas, la pandemia terminó siendo un antes y un después para Melina. Dijo que se encontraba en Madrid, donde había viajado para hacer una obra, y a la semana de llegar se tuvo que encerrar. Dos meses después pudo volver a Buenos Aires.

Melina Petriella en el afiche de Toc Toc.

No fue un hecho más, sino la piedra fundacional de un cambio en su vida. “Hacía poco que se había muerto mi papá, así que todo fue muy extraño. Teniendo una casa en Mar de Cobo, la pandemia me agarró viviendo en una caja de bombones de dos por dos y pagando un alquiler”, explicó.

Obviamente, esa manera trajo consigo algunos reproches, incluso de conocidos, y hasta el final de relaciones de parejas, pero fue tajante y no tembló en su decisión. “Cuando me di cuenta que era muy feliz en Mar de Cobo, decidí desplegar mi ser y mi alma en este lugar. Prefiero esta vida a estar preocupada por cuántos seguidores tengo en las redes”, sentenció en 2024.

Su vida en Mar de Cobo.

A pesar de haberse alejado de los grandes medios, Melina Petriella siguió trabajando y desarrollando su pasión por el teatro. Ya instalada en la costa, protagonizó “Como si la vida fuese un momento pacífico y estable”, en Mar del Plata. La obra, basada en el libro “¿Para qué sirve la filosofía?" de Darío Sztajnszrajber, el hermano de Mauro Szeta, fue un éxito y hasta estuvo nominada a los Premios Ace.

Mar de Cobo.

La vida de Melina Petriella en la actualidad

Las redes sociales de Melina Petriella todavía tienen el link a la obra que protagonizó en Mar del Plata. El resto de las publicaciones se reparten entre su activismo social, promociones de sus proyectos y diferentes postales de su vida cotidiana. Es gracias a este último punto, que se puede ver cómo continúa su vida en la actualidad. La última publicación de ese estilo, la muestra recorriendo Londres y disfrutando del teatro, lo que, según declaró ella misma, más la conecta con su papá.