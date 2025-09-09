OncoAmigos: más que un grupo, una comunidad que crece en Formosa

contentcaras

Desde mayo de 2024, OncoAmigos se instaló en Sanidar con un propósito simple y profundo: ofrecer un espacio donde los pacientes oncológicos se sientan escuchados, acompañados y comprendidos en un camino que muchas veces es solitario y desafiante.

La psicooncóloga Carla Robles, coordinadora del proyecto, buscó generar un lugar donde el apoyo emocional y social sea una prioridad junto al tratamiento médico.

OncoAmigos es mucho más que un grupo de apoyo. Es una comunidad viva, un refugio en el que cada historia tiene voz y donde cada emoción —desde el miedo y la tristeza hasta la esperanza y la fuerza— encuentra su espacio.

Los participantes dejan de sentirse solos: comienzan a compartir, solidarizarse y construir redes. Ese proceso humano confirma día a día la importancia de este proyecto.

La iniciativa surgió con la voluntad de transformar la experiencia oncológica, brindando contención y acompañamiento más allá de lo clínico. No solo se ofrece apoyo psicológico: también se generan talleres, encuentros y actividades que permiten a cada persona reencontrar sentido, motivación y fuerzas para mirar hacia adelante, incluso en los días más difíciles.

OncoAmigos representa la esperanza activa: un espacio donde predomina la escucha, el respeto y la solidaridad, y donde pacientes y familiares encuentran fuerza, consuelo y propósito.

Para Carla Robles, cada encuentro confirma que el diagnóstico no define a la persona y que la empatía compartida es una herramienta poderosa para sostener el ánimo. Nadie debería transitar este camino sin compañía ni sentirse incomprendido.

El proyecto crece con cada abrazo, cada historia compartida y con su impacto en la vida de quienes lo integran. Por eso, Carla Robles sigue dedicando su energía para que OncoAmigos se fortalezca, se multiplique y llegue a más personas que lo necesiten en la comunidad.

[email protected]

3704-289408 / 3704-515597

@carlaroblespsi / @sanidar.fsa