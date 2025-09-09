Por primera vez, Cande Vetrano habló del escándalo de infidelidad que involucró a Andrés Gil y Gimena Accardi

La escandalosa separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años juntos, involucró a Andrés Gil como "tercero en discordia" ya que en LAM (América) revelaron, tiempo después, que el actor decidió romper su relación con ella porque no pudo perdonar su infidelidad con "alguien del medio que es casado". Ahora, Cande Vetrano habló por primera vez del polémico trascendido.

Qué dijo Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Las últimas semanas fueron bastantes tormentosas para Cande Vetrano y Andrés Gil debido a que la ruptura entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi puso foco en ellos. El joven fue señalado como el supuesto amante de la actriz, con quien comparte la obra En otras palabras.

Para negar este rumor, Gime Accardi aclaró en Olga: “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”. Sus palabras hicieron alusión a su relación de amistad con los jóvenes, quienes se convirtieron en padres de Pino hace pocos meses.

Gime Accardi, Andrés Gil y Cande Vetrano

Pese a reconocer la infidelidad y contar que se trató de un "random", en las redes sociales continuaron señalando a Andrés Gil como la persona que estuvo con Gimena Accardi. En medio de las repercusiones que genera esta versión, Cande Vetrano dijo presente en el estreno de "Verano Trippin", la nueva película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, para acompañar en este momento tan especial a su amiga Morena Fernández Quinteros, quien es su amiga y directora del largometraje.

La artista se animó a pasar por la alfombra prensa y, lejos de evitar responder las preguntas sobre el tema, contestó relajada y con una sonrisa en su rostro: "Estoy bien, super bien. Estoy contenta". Su buena predisposición hizo que los periodistas siguieran preguntando sobre lo mismo. A lo que Cande Vetrano respondió: "Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien".

Cande Vetrano y Andrés Gil

Luego, la pareja de Andrés Gil aseguró que no insultó ni a los medios ni a los periodistas que se hicieron eco de lo que se dijo en redes: "Amor para todos". Cabe mencionar que, aunque decidió frenar y contestar con mucho respeto, la joven se mostró algo incómoda con las preguntas de los cronistas que se encontraban en el lugar aguardando su llegada.

De hecho, para finalizar la nota que mostrarán en LAM este martes, Cande asegura: "Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo". Segundos después, se retiró acompañada de su amiga, la directora de la película. Además, presenció el show de Lali Espósito en el estadio Vélez, durante el último fin de semana, junto al actor echando por tierra todo tipo de especulación sobre una posible crisis entre ellos.

De esta manera y por primera vez, Cande Vetrano habló del escándalo de infidelidad que involucró a Andrés Gil y Gimena Accardi, quienes compartieron la obra teatral "En otras palabras", dirigida por Nico Vázquez. La cercanía entre los artistas fue lo que despertó sospechas de tener algo más que una amistad. Sin embargo, ambos lo negaron.