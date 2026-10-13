Eva Bargiela compartió tiernas fotos con su hijo Faustino en el mar y le dedicó un emotivo mensaje

Eva Bargiela volvió a compartir uno de los momentos más especiales de su vida familiar y publicó una serie de fotografías junto a Faustino, el hijo que tuvo con Gianluca Simeone. La modelo disfrutó de una jornada de playa acompañada por el pequeño, con quien protagonizó distintas escenas dentro del mar que luego decidió mostrar a través de sus redes sociales.

La publicación llegó a pocos días del primer cumpleaños del bebé y reunió imágenes de ambos jugando en el agua, además de una postal en la que aparece su pareja. Entre sonrisas, abrazos y momentos compartidos cerca de la orilla, la influencer dejó ver cómo transcurrió parte del día y acompañó los recuerdos con una dedicatoria especial.

Las tiernas postales de Eva Bargiela junto a su hijo Faustino en el mar

En las primeras fotografías, Eva Bargiela aparece sosteniendo a Faustino en brazos mientras disfruta del mar. La modelo lleva una bikini marrón y el pelo hacia atrás, mientras el pequeño viste un traje de baño de rayas blancas y azules. En una de las imágenes, ambos sonríen frente a la cámara y ella levanta un brazo, con el agua y el cielo radiante y despejado de fondo.

Eva Bargiela compartió una serie de fotografías junto a su hijo durante una jornada de playa.

La secuencia continúa con una imagen más cercana, en la que la modelo dirige su mirada hacia el nene mientras lo sostiene sobre el agua. El bebé permanece apoyado en sus brazos y observa a su mamá, en una escena que refleja uno de los instantes más tiernos que compartieron durante la salida.

En otras postales aparece con un sombrero de paja mientras juega con el pequeño cerca de la orilla. La influencer lo levanta suavemente por debajo de los brazos y ambos sonríen frente a una ola que rompe detrás de ellos, en una de las fotografías más expresivas del conjunto. El nene también protagoniza una imagen en la que extiende los brazos y se ríe mientras su mamá lo mantiene elevado sobre el agua. La escena muestra otro instante del paseo, con el movimiento de las olas como parte del paisaje y la modelo acompañándolo de cerca.

La modelo disfrutó de un momento de juegos con el pequeño mientras una ola rompía detrás de ambos.

La publicación incluyó además una postal familiar en la que Gianluca Simeone aparece junto a su pareja y su hijo, con los tres reunidos frente a la cámara. El deportista sostiene al bebé mientras la influencer se acerca para posar a su lado, con la playa y varios edificios de fondo.

La presencia del futbolista aportó una postal diferente dentro de la selección, ya que las imágenes anteriores estaban centradas en la relación entre madre e hijo. La pareja se convirtió en madre y padre el 25 de octubre de 2025, cuando nació Faustino, su primer hijo juntos. En aquella oportunidad anunciaron la llegada del bebé a través de sus redes sociales y compartieron las primeras imágenes del recién nacido, acompañadas por un mensaje que reflejó la alegría del momento.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron una postal familiar junto a Faustino (Instagram)

Desde entonces, ambos mostraron diferentes momentos de su nueva etapa familiar, incluyendo viajes y encuentros con sus seres queridos. La llegada del pequeño también modificó parte de sus rutinas, una experiencia sobre la que la modelo habló públicamente durante los primeros meses después del nacimiento. En enero, cuando el bebé tenía tres meses, contó cómo se estaba adaptando a la maternidad y a las nuevas responsabilidades cotidianas. Con el paso del tiempo, también comenzó a compartir diferentes actividades junto a su hijo, que aparece cada vez con mayor frecuencia en algunas de sus publicaciones.

El emotivo mensaje de Eva Bargiela a Faustino antes de su primer cumpleaños

Eva Bargiela acompañó la publicación con una dedicatoria dirigida a Faustino, en la que expresó el significado que tiene para ella esta etapa de su vida. La frase fue breve, pero ocupó un lugar central en el posteo y estuvo acompañada por un corazón blanco. “Lo mejor de mi vida es ser tu mamá, nunca me voy a cansar de decirlo”, escribió la modelo, dejando en claro cuánto disfruta del vínculo que construyó con su hijo desde su nacimiento.

Las palabras llegaron a menos de dos semanas de una fecha especial para la familia, ya que el pequeño cumplirá su primer año el próximo 25 de octubre. Durante estos meses, la influencer compartió diferentes experiencias relacionadas con su crecimiento y algunos de los cambios que atravesó desde que se convirtió en mamá.

La publicación también permitió recuperar parte de ese recorrido a través de las nuevas fotografías. Desde los primeros meses del bebé hasta las salidas que realizan actualmente, la pareja fue registrando distintas etapas de su vida familiar y compartiéndolas ocasionalmente con sus seguidores. En esta oportunidad, la dedicatoria de Eva Bargiela fue el detalle que acompañó las imágenes de Faustino en el mar, una manera de expresar con sus propias palabras lo que significa para ella disfrutar de su primer año como mamá.