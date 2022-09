Dolor que se calla, placer que se posterga

CREDITO CARAS

No hay consulta ginecológica en la que no aparezca el síntoma Dolor en el relato de la paciente. En algún momento a lo largo de las etapas que atraviesa la mujer, está presente, y sin duda, no llega solo. Y no me refiero a un dolor orgánico originado y únicamente presente en los genitales, sino que el mismo se expande de manera global sobre nuestros sentimientos de confianza, de autoestima y estos sobre nuestro vínculo de pareja. Una cadena de eventos que pueden perdurar por muchos años si se callan. Pueden pasar de dos a quince años desde la aparición o identificación del síntoma hasta que llegan a la consulta ginecológica. Gran síntoma de causas y consecuencias.

Como decía anteriormente, este síntoma de magnitud diversa y personal, en la sexualidad, está acompañado de vergüenza, rechazo, pudor, ansiedad, y culpa, entre otros. Sentirlo, nombrarlo, comunicarlo y tratarlo es de gran ayuda para evitar sus consecuencias y dejar de postergar el placer.

Hay dolores coitales, y el principal y con mayores consecuencias que se me presentan en mi práctica diaria es el Vaginismo. Un dolor, que en su origen principal es psicogénico, tratándose de la imposibilidad parcial o total del coito. Imposibilidad además de un adecuado control ginecológico de rutina. Es el que se presenta con mayor carga emocional y que requiere de un enfoque multidisciplinario. Descubrir que hay detrás del síntoma, acorta su dolencia. Hay dolores autodiagnosticados que arrastran y empujan hacia sentimientos negativos en general.

Todo dolor que se presente, sea orgánico o no en la sexualidad merece su atención. Y con esto me refiero que un dolor puede ser causado hasta por una falsa creencia. Cada persona lo experimenta de manera diferente y para un soxologo/a cada consulta es un hermoso desafío a enfrentar y a acompañar.

No silencies tu dolor. Dra. Yanina Passarotti. Sexóloga Clinica.

@sexualidad.dra.passarotti

[email protected]