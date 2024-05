Dolores Aimone

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió @doloresdecocina?

Surgió como un juego, desde la necesidad de encontrar un cable a tierra, para bajar el stress profesional, ya que soy Médica Veterinaria de pequeños animales y hace 12 años que tengo mi propio consultorio. En ese entonces venía de un par de años buscando ser mamá sin poder lograrlo, y sabía que el stress jugaba un rol fundamental en esos resultados.

Y digo "como un juego", porque armar una cuenta de cocina en mi caso era totalmente ridículo, ya que no sabía cocinar ni un huevo duro.

¿Cómo pasaste de no saber cocinar, a ser la que enseña recetas a otras personas?

Me compré un juego de cacerolas y sartenes de una famosa marca argentina y empecé a replicar recetas que veía por internet usando esos productos. Al ver que me salían, me fui animando y me enamoré de la cocina. Al tiempo, descubrí que quería que otras personas pudieran aprender a cocinar, como aprendí yo, tan simple como tener una buena receta y seguir pasos.

¿Cómo te organizaste para sumar este nuevo emprendimiento en tu día a día?

Mantenía mi actividad profesional en la veterinaria atendiendo pacientes y al volver a casa "descomprimía" mi día haciendo alguna receta y charlando con mis clientes. Comencé a comercializar los productos que usaba para cocinar y realmente fue un éxito, me di cuenta que la venta me divertía y que me era natural, de hecho hace un tiempo, la dueña de la empresa me dijo que estoy en el top 10 de ventas del país, ¡una locura!

¿Qué puede encontrar alguien que empieza a seguirte en @doloresdecocina?

Si bien es una cuenta de cocina, podrá ver contenido muy variado. En el feed va a encontrar cientos de recetas, pero además, a través de las historias, voy mostrando mi día a día, mi lado artístico, bailando o cantando, contenido de maternidad, ya que tengo una hija de 3 años, y también de naturaleza, de mis viajes haciendo safaris por África o de la cría de mariposas monarca, proyecto en el cual me embarqué hace algunos meses, para colaborar con la repoblación de estos polinizadores tan importantes para el planeta. Como verás, es realmente una cuenta MIX, ¡imposible aburrirse!

