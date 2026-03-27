Dra. María Candela Baigorri: “Estoy muy feliz con la profesión que elegí”

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María Candela, hacenos un resumen breve, pero no poco detallado, acerca de cómo fueron los inicios en tu profesión, hasta la actualidad

Soy Médica especialista en Dermatología, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sociedad Argentina Dermatología (SAD).

Me especialicé en Medicina Estética, Psoriasis, Dermatología Oncológica y en Tricología.

Me desempeño en el ámbito privado, en mi consultorio situado en Palermo Hollywood, con un enfoque amplio tanto clínico como estético; y en el ámbito público, como Dermatóloga de Planta en el servicio de Dermatología del Hospital Vélez Sarsfield, en Caba.

Estoy muy feliz con la profesión que elegí, disfruto cada día lo que hago; seguir capacitándome, afrontando nuevos desafíos que aporten a mi labor, y brindando siempre la mejor versión de mí para mis pacientes.





⁠¿Cuáles son los servicios que brindás?

En tratamientos estéticos, que incluye faciales, corporales y capilares:

- Luz pulsada intensa y Láser fraccionado plataforma “Harmony Pro”

- Rellenos

- Toxina botulínica

- Bioestimuladores

- Plasma Rico en Plaquetas

- Carboxiterapia

- Infiltracione

- Mesoterapia

- Peeling y Limpiezas Dermatológicas

Además:

Dermatología Clínica,

Dermatología Oncológica y Preventiva

Tricología

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me gustaría formar un equipo multidisciplinario con una perspectiva en medicina estética, cuidados de la piel, hábitos saludables, fitness, longevidad, nutrición, y tratamientos innovadores.



⁠¿Qué te diferencia en lo profesional?

Ofrezco un abordaje integral en dermatología clínica, tratamientos estéticos y tecnología médica, aplicados siempre a lo que cada paciente necesita, en forma personalizada y real.

¿Estás a gusto con el camino recorrido o hay algo que cambiarías?

La verdad es que estoy muy contenta y conforme lo que fui logrando, con mucho esfuerzo y dedicación; pero por supuesto siempre me propongo nuevas metas.

Lo que haría diferente, desde el inicio, sería priorizar el enfoque holístico, con el concepto de que la piel es el reflejo de la salud interna (nutrición, estrés, sueño), promoviendo el bienestar integral y duradero en mis pacientes.

Dra. María Candela Baigorri | Médica Especialista en Dermatología

Humboldt 2229 departamento 2 A, Palermo Hollywood – CABA.

Teléfono: 11 6621-3539

Web: consultoriomedicodermatologico.cartilla.drapp.com.ar

Instagram: @dra.mariacandela.baigorri