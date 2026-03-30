Pampita le respondió a Roberto García Moritán, luego de que dijera que perdió todo por divorciarse de ella

La separación de Pampita y Roberto García Moritán generó polémicas en su momento, gracias a lo sorpresivo que fue y a las acusaciones de infidelidades que puso en el ojo de la crítica al político. Sin embargo, tras este momento de tensión, muchos usuarios notaron que la modelo se alejó de los escándalos y logró seguir despegando su vida entre su carrera y su nueva relación con Martín Pepa. En los últimos días, el vínculo entre ambos volvió a ser punto de atención, cuando el político aseguró que perdió todo en el divorcio y ella le respondió tajante.

Pampita, Roberto García Moritán

Melancolía y recuerdos: las palabras de Roberto García Moritán sobre su separación de Pampita

Pampita es una de las modelos más queridas de las redes sociales y los medios de comunicación. Es por eso que cada detalle de su vida es seguido por todos los usuarios, al igual que su participación en algunos escándalos. Su separación de Roberto García Moritán fue de los más comentados en los últimos años, pero dejó la sorpresa de un nuevo romance para ella en su vida. Sin embargo, para el político, lo convirtió en el objeto de conversación y críticas de muchos.

Es por eso que, en una entrevista en el streaming Cuentas Claras, el político se sinceró sobre su presente y cómo fue apuntado solo por su relación y actitud en la misma. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo, no tiene parámetro de lo espectacular que es. Y solo tengo buenos recuerdos de todo eso”, expresó.

De esta manera, cuando fue consultado sobre las consecuencias de su separación, él admitió: “Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí. Y yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni mi vida. Pero bueno, me tocó”.

Pampita, Roberto y Anita García Moritán

La tajante respuesta de Pampita, a los dichos de Roberto García Moritán

Los dichos de Roberto García Moritán se volvieron tendencia rápidamente, sobre todo cuando muchos apuntaron a que había largado todo contra Pampita. Ante esto, en Puro Show (eltrece), decidieron buscar la modelo para que diera su defensa. Ante la situación, ella prefirió mantenerse alejada y lanzó: “No son temas míos, entonces trato de no meterme”.

De esta manera, dejó en claro que ella mantenía un buen vínculo con su pareja, sobre todo por la hija que comparten, Anita García Moritán. “Tratamos de que el vínculo sea ameno, en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos. Ana está re chiquita todavía, así que hasta que no sea grande, toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres. Cuando hacés una videollamada, el otro padre sostiene el teléfono, es como que depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”.

Al momento de ser consultada sobre los dichos, ella se desentendió de la situación, dejando en claro que ambos eran dos personas diferentes y que ella no iba a involucrarse. De la misma manera, Pampita habló bien de Priscila, la expareja de Roberto García Moritán, y fue tajante al demostrar que no se involucraría en la polémica. Finalmente, cerró: “No, no voy a opinar nada. Y yo estoy en pareja”. Los dichos de ambos se viralizaron en las redes sociales, abriendo nuevamente el debate mediático sobre su separación.

A.E