“No seguimos tendencias de forma literal, las reinterpretamos bajo nuestra identidad estética”

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¿Cómo surgió este emprendimiento?

La idea de la creación de la marca JESS surgió hace muchos años.

Soy diseñadora, productora de moda, y productora de desfiles. Y, luego de terminar la facultad, seguí estudiando todo lo relacionado al mundo de la moda.

Luego de esos años de estudio, comencé a trabajar con varios diseñadores reconocidos, realizando producto terminado.

En el 2021 llegó el COVID y la idea de Jess tomó su punto de inicio.

Desde chica entendí que la ropa no es solo ropa, es actitud, es seguridad y es mi modo de expresión. Nuestro proyecto fue crear una propuesta femenina que combine sofisticación, sensualidad y accesibilidad sin resignar calidad ni diseño.

Creo profundamente que la moda no debe ser inalcanzable. Es nuestro ADN en cada colección, nuestra marca representa actitud, donde la elegancia no es ostentación, sino presencia.



¿Qué tipo de diseños ofrecen?

Nuestros diseños celebran la silueta femenina, son vestidos y diseños ideales para una fiesta, un evento estilo coctel o casual day estilo moderno.

Cada diseño y cada tela elegida están pensados para que quien los use se sienta segura, sensual y auténtica.

Creamos diseños apuntado a todas las mujeres que deseen un look elegante y moderno que las haga sentir increíbles acompañándolas en ese momento especial, haciéndolas brillar.

Nuestra marca nace para ocupar un espacio claro: el de la sofisticación contemporánea, diseños como forma de expresión.





¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Nuestro enfoque a mediano plazo es el mayor reconocimiento dentro del país, y la mayor capacidad de expansión en las provincias.

Nuestro interés se enfoca en lograr que la mayor cantidad de mujeres puedan vivir la experiencia de lucir un diseño Jess y construir su perchero de manera sofisticada con nuestras prendas.

Buscamos sumar prendas diarias a las siguientes colecciones, con diseño y detalles únicos para un look de oficina o casual trendy.



¿Qué diferencia a Jess?

En un mercado donde la moda es inmediata y efímera, nuestra intención siempre es construir la marca desde una identidad propia.

La imagen, la estética visual, la coherencia en diseños, talles y el cuidado en cada detalle siempre son la clave para consolidar nuestro posicionamiento.

No seguimos tendencias de forma literal, las reinterpretamos bajo nuestra identidad estética.

Nos ubicamos en un segmento de elegancia premium accesible. Detectamos un vacío entre el lujo tradicional y la moda masiva, y decidimos ocuparlo con una propuesta sofisticada y a la vez contemporánea.

Nuestra diferencia no radica únicamente en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. En el detalle, en la expresión y la imagen. No competimos por precio, no competimos por volumen, competimos por identidad.





Para finalizar: una reflexión sobre el camino recorrido…

El verdadero crecimiento no está solo en vender más, sino en consolidar una marca que sea reconocible, deseada y sostenible con el tiempo.

Emprender es exponerse constantemente, es sostener decisiones cuando nadie ve el esfuerzo detrás, es crear cuando incluso los números no acompañan como uno espera.

Es un camino difícil, pero no cambiaría por nada el amor y la pasión por mi marca, y la emoción de ver un diseño en una clienta.

La marca y yo crecimos juntas y eso es ÚNICO.



JESS

Sitio web: jesscamelino.mitiendanube.com

Instagram: @jess_byjesicamelino

Mail: [email protected] / [email protected]

Celular: 11 3477 6088