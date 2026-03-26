Andrea Frigerio es una de las actrices más importantes de la televisión argentina. Sus seguidores no dudan en acompañarla en todos los nuevos proyectos que se propone y en los días especiales para ella y su familia. Este 26 de marzo, decidió dedicar sus historias de Instagram a su papá, Enrique Mitchelstein. El hombre falleció hace ocho años y, por esta ocasión, ella decidió homenajearlo con una postal y unas palabras que emocionaron a todos los usuarios de las redes sociales.

Andrea Frigerio, Enrique Mitchelstein

El sentido mensaje de Andrea Frigerio, a ocho años del fallecimiento de su papá, Enrique Mitchelstein

El 26 de marzo y el 10 de mayo son días de importancia para Andrea Frigerio. En el primero, su papá, Enrique Mitchelstein, falleció en el 2018. Sin embargo, el 10 de mayo celebra su cumpleaños y lo recuerda con cariño. Es por eso que los usuarios que la siguen no dudan en acompañarla en estos días difíciles para ella. En las últimas horas, compartió una historia de Instagram en honor a su padre, y emocionó a todos con la postal que eligió para la ocasión.

"¡EI yoyi! Mi papá. Como dice mi hermana, María Luisa, una fuerza de la naturaleza. Te extraño. Desde hace 8 años hoy", escribió la actriz. De esta manera, compartió un dibujo hecho a mano de su padre, jugando rugby. El gesto personal emocionó a todos sus seguidores, quienes saben lo importante que él fue para Andrea Frigerio durante toda su vida. La historia fue comentada por todos, quienes le enviaron mensajes de fuerza y destacaron el honor que ella hizo.

El homenaje de Andrea Frigerio a su padre, Enrique Mitchelstein, a ocho años de su muerte

El fallecimiento de Enrique Mitchelstein, el padre de Andrea Frigerio

El 26 de marzo del 2018 se dio a conocer que Enrique Mitchelstein, el padre de Andrea Frigerio, falleció a sus 87 años. Según contaron varios medios de comunicación, el ingeniero se encontraba internado en terapia intensiva y, un día antes de su fallecimiento, lo habían pasado a una habitación común. Allí pudo conocer a Octavio, su séptimo nieto, con quien tuvo una postal que no dudaron en compartir desde su familia.

Sin embargo, Andrea Frigerio posteo tres fotografías con él y le dio una despedida sentida en redes sociales, anunciando la noticia. "Papito querido, te voy a extrañar mucho, gracias por todo lo que me enseñaste, por tu amor incondicional, por tu garra y tu pasión por la vida, descansa en paz", expresó en su momento.

Andrea Frigerio, Enrique Mitchelstein

Desde ese día, todos los 26 de marzos y 10 de mayos, la actriz y su familia no dudan en recordarlo por las redes sociales y con tiernos gestos. Andrea Frigerio, en esta ocasión, compartió un dibujo que le hicieron a él, haciendo uno de sus deportes favoritos. Junto a tiernas palabras, expresó lo mucho que piensa en su padre, y se ganó los comentarios de sus seguidores, que no dudan en acompañarla y mostrarle el cariño que le tienen.

A.E