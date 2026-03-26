Nuevo escándalo en Gran Hermano: la polémica frase de Nazareno que lo puede dejar afuera del reality

Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en medio de un nuevo escándalo tras la polémica frase de Nazareno Pompei, que lo coloca en una situación complicada dentro del reality. El comentario abrió un capítulo inesperado en la convivencia y dejó abierta la posibilidad de que el exfutbolista enfrente consecuencias.

La frase de Nazareno Pompei que volvió a encender la polémica en Gran Hermano

Gran Hermano vuelve a ser protagonista por la polémica frase de Nazareno Pompei, que generó un fuerte impacto en la dinámica de la casa. El episodio se convirtió en el centro de atención y dejó en duda la continuidad del joven dentro de la casa. El hecho se suma a otros momentos que marcaron la convivencia en las últimas semanas.

Nazareno Pompei

Semanas atrás, la casa había vivido un hecho sin precedentes con la expulsión de Carmiña Masi, apartada por expresiones discriminatorias contra Jenny Mavinga. Aquella decisión fue celebrada por los seguidores del programa y marcó un punto de inflexión en la dinámica dentro del reality.

Sin embargo, la polémica volvió a instalarse en Gran Hermano en las últimas horas, cuando Nazareno Pompei respondió a una serie de preguntas en tono de “juego” con frases que generaron repudio y preocupación tanto dentro como fuera de la casa. El intercambio se produjo en una de las habitaciones, donde varios participantes estaban reunidos.

Gran Hermano Generación Dorada

Entre los participantes estaba La Maciel, una de las últimas participantes que ingresaron a la casa, quien fue quien “entrevistaba” al participante en la reunión. Una de sus preguntas fue la que derivó en comentarios sobre personas de color marrón, y el exfutbolista respondió con frases que fueron seguidas por risas y aplausos de otros compañeros.

La frase de Nazareno Pompei que reavivó la polémica por discriminación en Gran Hermano

Mientras varios participantes estaban reunidos en una de las habitaciones de la casa de Gran Hermano, se inició una conversación en tono de “juego” que rápidamente cruzó los límites. En ese contexto, La Maciel preguntó: “Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?”. Nazareno Pompei respondió sin dudar: “Corro”.

La dinámica continuó con nuevas intervenciones que mantuvieron el mismo tono. La influencer insistió con otra situación hipotética: “Si la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”. EL exfutbolista volvió a responder: “Me quejo que se vayan”.

La escena fue acompañada por risas y gestos de aprobación de otros participantes, lo que reforzó la polémica dentro de la casa. El intercambio no pasó inadvertido y fue seguido por comentarios de aprobación como “Perfecto, muy bien” y “Aprobado”. Este episodio se produjo luego de que la producción de Gran Hermano ya tomara medidas ejemplares para frenar expresiones discriminatorias, lo que reavivó el debate sobre la convivencia.

Nazareno Pompei

Gran Hermano se encuentra nuevamente en el centro de la atención del público por el nuevo escándalo que involucra a Nazareno Pompei. Las polémicas frases abrieron un capítulo que dejó en suspenso lo que sucederá con el participante dentro del reality y puso en debate los límites de la convivencia.

VDV