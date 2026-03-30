Adiós al sillón tradicional: el living de Marina Calabró apuesta por el sofá modelo cloud que es tendencia

Marina Calabró logró construir una identidad propia dentro de los medios argentinos gracias a su estilo filoso, su mirada analítica y su fuerte presencia tanto en radio como en televisión. A lo largo de los años, también supo consolidar una imagen sofisticada, elegante y muy ligada a una estética cuidada.

Marina Calabró

Esa misma impronta parece trasladarse a su universo personal. En una de las imágenes que dejó ver de su hogar, hubo un detalle que captó especialmente la atención: el living. Lejos de responder al esquema clásico y estructurado, el espacio apuesta por una pieza de diseño que rompe con la idea del sillón tradicional y se alinea con una de las tendencias más buscadas del momento.

Qué sofá eligió Marina Calabró para su living

La pieza en cuestión responde al estilo de los llamados sofás “cloud”, una categoría que ganó fuerza en los últimos años por su propuesta visual mucho más relajada, orgánica y envolvente. En este caso, el modelo que aparece en el living de Marina Calabró remite a una silueta blanda, baja y de líneas mullidas, pensada más para habitar el espacio desde la comodidad que desde la rigidez decorativa.

Así es el sofá de Marina Calabró

El sofá se distingue por su estructura visual descontracturada, sus formas generosas y su capacidad para transformar por completo la atmósfera de un ambiente. El resultado es un living mucho más cálido, contemporáneo y acogedor, donde el diseño no queda atado únicamente a lo estético, sino también a la experiencia de uso cotidiana.

De dónde viene esta tendencia que se volvió furor

Aunque hoy vuelve a instalarse con fuerza en los interiores más modernos, este concepto de sofá de Marina Calabró tiene raíces en una revolución del diseño que buscó romper con las formas tradicionales del mobiliario. La inspiración detrás de este tipo de piezas está vinculada a una nueva manera de pensar el confort: menos estructura, más cuerpo; menos rigidez, más libertad. En lugar de priorizar líneas duras, patas marcadas o respaldos clásicos, esta corriente apostó por muebles más flexibles, de apariencia suave.

Las ventajas de usar un sofá de este estilo en el living

Uno de los grandes atractivos del sofá que tiene Marina Calabró es, sin dudas, su nivel de confort. Su diseño está pensado para adaptarse mejor al cuerpo y generar una sensación mucho más envolvente, ideal para espacios destinados al descanso, la lectura o los momentos de desconexión en casa.

Así es el sofá de Marina Calabró

Pero además de ser cómodo, también ofrece otras ventajas: visualmente suaviza los ambientes, suma textura, ayuda a crear una estética más relajada y hasta puede resultar una opción práctica para hogares con niños o mascotas, gracias a sus formas menos rígidas y su impronta mucho más amable.

Lejos del sillón clásico de líneas duras y aspecto formal, el living de Marina Calabró parece alinearse con una tendencia que privilegia el bienestar sin resignar diseño. Una elección que no solo acompaña el espíritu de los interiores actuales, sino que también refuerza esa imagen elegante y contemporánea que la periodista proyecta dentro y fuera de cámara.