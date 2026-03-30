La nueva vida de Mónica Cahen D'Anvers a los 91 años: homenaje a César, el legado que le deja a su nieta y su agradecimiento a la gente

A los 91 años, Mónica Cahen D'Anvers supo reorganizar su vida en torno a un mismo eje: La Campiña, el proyecto que construyó junto a César Mascetti y que no solo sigue en funcionamiento tras su muerte en 2022, sino que hoy se volvió la forma más concreta de sostener su historia. Lejos del ritmo de la televisión, su rutina está atravesada por el campo, por una dinámica mucho más pausada y por el contacto constante con la gente que visita el lugar, algo que también ocupa un rol central en esta etapa. Todo eso termina configurando una vida donde el presente se apoya directamente en lo que construyeron juntos, pero sin quedarse en la nostalgia, sino desde un uso activo del espacio.

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti: un proyecto que sigue en pie

Ese vínculo con el público sigue siendo parte esencial del proyecto, con cientos de personas que cada fin de semana llegan a San Pedro para recorrer el predio, comer en el restaurante o comprar productos del almacén, mientras Mónica acompaña ese movimiento desde su lugar, sin correrse. En ese ida y vuelta aparece también una forma de agradecimiento hacia quienes siguen eligiendo el espacio, que no funciona como un recuerdo estático sino como algo que se sigue activando todo el tiempo, manteniendo viva la lógica con la que fue pensado desde el inicio.

César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers

La Campiña nació de manera progresiva, sin un plan cerrado pero con una lógica clara de trabajo, a partir de la plantación de un naranjo en un terreno que todavía no tenía forma definida, y desde ahí fue creciendo de manera sostenida, sumando hectáreas, cultivos y nuevas decisiones que fueron ordenando el conjunto. “Ahí empezó nuestra historia”, recordaba Mónica sobre ese primer gesto, que con el tiempo terminó organizando todo lo que vino después y definiendo la escala actual del proyecto.

La Campiña desde el aire

Hoy, el emprendimiento funciona como un sistema donde conviven la producción agrícola, la gastronomía y la experiencia turística, con la incorporación de duraznos y el desarrollo de productos artesanales que ampliaron la propuesta sin perder coherencia. Todo lo que se produce en el lugar tiene una continuidad directa con lo que se ofrece al público, y esa lógica sigue vigente incluso después de la muerte de César, con un espacio que mantiene su funcionamiento sin romper con la estructura original.

Sol, Iván y Sandra Mihanovich en un show en La Campiña

Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti y su familia: quién continúa La Campiña

En ese escenario aparece una trama familiar clave para el futuro del proyecto, donde su nieta, Sol Mihanovich, tiene un rol activo en la continuidad del espacio, acompañada por su padre, Iván "Vane" Mihanovich, y con la presencia también de su tía, Sandra Mihanovich, que forma parte de ese entramado que sostiene el legado. Ellos tres, además, realizan shows en el restaurante del establecimiento, incorporando una dimensión artística que refuerza el vínculo entre el proyecto y la música. No se trata de una participación simbólica, sino de una implicación concreta en las decisiones y en la forma en que La Campiña se proyecta hacia adelante.

El legado, en ese sentido, no pasa solo por la tierra o la producción, sino por una forma de "hacer" el lugar, donde el vínculo con la gente, el trabajo cotidiano y la apertura del espacio siguen siendo centrales. Para Mónica Cahen D'Anvers, esa proyección hacia su familia tiene un peso particular, porque garantiza que todo lo construido no quede detenido en el tiempo. La Campiña sigue funcionando como una síntesis de vida, donde conviven el recuerdo de César, la presencia activa de nuevas generaciones y el movimiento constante de quienes llegan al lugar.