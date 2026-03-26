Dime con quién andas y te diré cómo emprendes

CONTENT CARAS LIKE

Existe una verdad incómoda que pocos mencionan: no todos los entornos impulsan. A veces, sin darnos cuenta, compartimos nuestras ideas con personas que minimizan, que proyectan sus propios miedos o que desalientan desde la duda constante. Y aunque no lo hagan con mala intención, ese clima termina condicionando decisiones.

Rodearse bien no significa buscar aplausos permanentes ni optimismo vacío. Significa elegir personas que acompañen, pero que también sean realistas. Que celebren los avances, pero que se animen a señalar errores con honestidad. Que pregunten, que desafíen y que aporten mirada estratégica. Un buen entorno no adula: construye.

En el mundo emprendedor, además, el crecimiento se acelera cuando ampliamos la mesa. Compartir espacios con otros emprendedores permite intercambiar experiencias, detectar oportunidades y evitar errores comunes. Y cuando el vínculo se da con personas que ya recorrieron el camino que queremos transitar, el aprendizaje se multiplica. Un mentor no es quien hace el trabajo por nosotros, sino quien ilumina atajos, advierte riesgos y amplía perspectiva.

El networking, muchas veces subestimado, es una herramienta clave. No se trata solo de intercambiar tarjetas o contactos, sino de construir relaciones genuinas que sumen valor a largo plazo. Las redes de confianza abren puertas, generan alianzas y potencian proyectos que, en soledad, serían más difíciles de sostener.

También implica cambiar la mirada sobre la competencia. En lugar de verla como amenaza, entender que puede transformarse en aliada. Las colaboraciones estratégicas fortalecen sectores enteros y permiten crecer en conjunto.

Emprender es tomar decisiones todos los días. Y una de las más determinantes es elegir con quién compartimos el proceso. Porque el entorno no solo influye en cómo avanzamos, sino en hasta dónde creemos que podemos llegar.

Instagram: @luisinareitanomaya