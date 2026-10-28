Edición Limitada: moda con identidad a partir de prendas y materiales reutilizables

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Edición Limitada nació durante la pandemia, cuando Virginia Medina decidió explorar una manera diferente de hacer moda: darles una nueva oportunidad a prendas y retazos de tela que habían quedado olvidados. A través del reciclaje y la reutilización, encontró una forma de crear diseños con identidad propia, con el denim como material principal.

Desde sus comienzos, la marca propone resignificar lo que ya existe. Cada prenda es realizada por la diseñadora, quien busca que sus creaciones tengan una personalidad reconocible y una historia detrás. Ese trabajo artesanal es uno de los rasgos que distinguen su propuesta y con el que busca construir un vínculo de fidelidad con sus clientes.

La experimentación también forma parte de su proceso creativo. Para Virginia, ofrecer algo diferente implica descubrir nuevas posibilidades en materiales que muchas veces se descartan y convertirlos en piezas que permitan expresar una identidad.

Del denim a la combinación de materiales

Con el paso del tiempo, Edición Limitada incorporó nuevas técnicas y formas de intervenir las prendas. Aunque el denim continúa como base, la búsqueda se amplió hacia la combinación con cuero, cámaras de auto, retazos de telas de fiesta y avíos no convencionales.

Estas incorporaciones le permitieron explorar el potencial de distintos materiales y fortalecer una propuesta que reúne diseño, innovación y sustentabilidad. A su vez, cada colección busca transmitir mensajes que conecten con experiencias, emociones y realidades más allá de la ropa.

Entre sus próximos objetivos, Virginia se propone consolidar la marca y llegar a nuevos públicos y espacios dentro de la industria. El desafío es ampliar sus posibilidades creativas sin perder la esencia: realizar piezas únicas, trabajar de manera consciente y generar reflexión sobre las formas de consumir y producir moda.

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