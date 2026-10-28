De la zona de confort al éxito: el costo invisible de no animarte a ir por lo que querés

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¿Cuántas veces terminaste el día en el sillón del living, scrolleando, mirando cómo otros viven la vida que soñás para vos? Y la explicación aparece sola: “ella viene de una familia adinerada”, “él la tuvo fácil”, “ella se casó con el dueño de la empresa”. Te vas a dormir con la certeza de que eso es imposible para vos, sabiendo que en unas horas sonará el despertador. Y los sueños quedan en la almohada, hasta que a la noche siguiente volvés al sillón y repetís la rutina.

No te estoy diciendo que dejes todo. Tampoco voy a negarte que hay personas que no empiezan desde el subsuelo: algunas arrancan desde el piso 10. Pero eso no te quita el derecho ni la capacidad de construir la vida que anhelás.

La zona de confort no es cómoda: es conocida. Seguir en el sillón tiene un costo altísimo, aunque invisible. Es desgaste mental y energía que se va sin dejar nada, como espectador de la vida de otro. Es la misma disconformidad, el mismo hastío y la misma falta de entusiasmo con tu propia vida. Y con el tiempo, en lugar de mejorar, ese malestar se acrecienta. Te vas volviendo gris.

Detrás de la inacción hay miedo disfrazado de excusas. Un miedo que susurra “mejor no lo hagas, si así estás bien”. Y no estás bien. Lo sabés. Quedarse también es elegir.

Como coach veo que no falta capacidad, sino decisión. Y esa decisión no necesita ser enorme. Necesita ser concreta.

Hacé esto esta semana: elegí una sola cosa que quieras para tu vida y definí un primer paso que puedas dar en menos de 15 minutos. Una llamada, una inscripción, un borrador. No te garantiza el éxito de un día para otro, pero te devuelve algo que el sillón no te va a dar: el protagonismo de tu propia vida.

Ahora, la pregunta incómoda: si dentro de un año seguís exactamente igual, ¿qué te vas a arrepentir de no haber hecho?

Entre el sillón del living y la vida que soñás hay una decisión: salir del piloto automático y empezar a elegir de manera consciente. Pero también vas a necesitar algo más: creer que una nueva realidad es posible para vos.

Daniela Lazzeroni

Life & Executive coach

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