Podés llevar el mejor outfit y aún así pasar desapercibida

Esa seguridad que se percibe antes de que digas una palabra. Esa manera de caminar, de mirar, de ocupar tu espacio y de habitar quién sos.
La presencia no tiene que ver con usar lo último en tendencias, llevar marcas reconocidas o construir un look perfecto. Tiene que ver con algo mucho más profundo: la coherencia entre quién sos, cómo te sentís y lo que proyectás.
Tu ropa puede llamar la atención, pero es tu presencia la que deja huella.
Porque las personas no perciben solamente lo que llevás puesto. También perciben tu actitud, tu energía, tu manera de moverte y la seguridad con la que te mostrás ante el mundo.
Y esa seguridad no viene de una prenda. Nace de conocerte, de aceptarte, de reconocer tu valor y de sentirte cómoda con la persona que sos hoy.
Cuando no te sentís identificada con tu imagen, podés tener el vestidor lleno y aun así sentir que nada te representa. Podés probarte mil combinaciones buscando afuera algo que, en realidad, necesitás volver a encontrar adentro.
Pero cuando empezás a reconocerte, cuando entendés qué te gusta, qué te identifica y cómo querés mostrarte, algo cambia.
Dejás de vestirte para cumplir expectativas, para esconderte o para parecerte a alguien más. Empezás a elegir desde vos, desde tu identidad, tus gustos y tu propia manera de habitar el mundo.
Y entonces sucede algo maravilloso: hasta la prenda más simple puede convertirse en un look extraordinario.
Porque la confianza transforma la manera en que llevás la ropa. Relaja tus hombros, cambia tu mirada, acompaña tus movimientos y te permite ocupar tu lugar sin pedir permiso.
Eso es coherencia: cuando tu imagen exterior deja de ser un disfraz y se convierte en una extensión de quien sos.
Cuando tu energía y tu ropa hablan el mismo idioma, ya no necesitás esforzarte por llamar la atención. Tu autenticidad se hace visible.
Por eso, trabajar en tu imagen no es solamente aprender a combinar prendas, elegir colores o descubrir qué te favorece. Es también conocerte, reconocerte y animarte a mostrarte.
Porque la ropa puede acompañar tu transformación, potenciar tus atributos y expresar tu personalidad, pero jamás puede reemplazar lo que necesitás construir dentro tuyo.
EL VERDADERO ESTILO COMIENZA POR DENTRO.
Tu ropa amplifica quién sos, pero no te define.
Y cuando te sentís bien con vos misma, dejás de intentar impresionar para empezar a expresarte.
Que la confianza en vos misma sea siempre tu prenda principal.
Majo Milla | Coach de Imagen
@Majomilla
Escribime por DM