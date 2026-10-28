Camisetas, lujo y pertenencia: el fenómeno que está redefiniendo la moda urbana

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De las tribunas a las pasarelas, las camisetas de fútbol se transformaron en uno de los símbolos más poderosos de la moda contemporánea. Lo que durante décadas estuvo asociado al deporte, al barrio y a la cultura popular hoy ocupa un lugar central en editoriales, campañas de lujo y redes sociales. Pero detrás de la tendencia hay mucho más que estilo: hay identidad, pertenencia y una nueva forma de entender el valor cultural de la moda.

La explosión del bloke core terminó de consolidar un fenómeno que venía gestándose desde hace años. Camisetas retro, jeans amplios, camperas deportivas y referencias futboleras comenzaron a aparecer en los armarios de una generación que busca autenticidad en un contexto donde las fronteras entre lujo y cultura popular son cada vez más difusas.

Sin embargo, la verdadera pregunta no es por qué las camisetas están de moda, sino por qué ahora son consideradas deseables. Durante mucho tiempo, la industria fashion construyó jerarquías muy claras sobre qué prendas eran elegantes y cuáles pertenecían al universo de lo popular. En Argentina, la estética futbolera fue asociada históricamente al barrio, a la tribuna y, muchas veces, a expresiones cargadas de prejuicios de clase.

Hoy, esa misma camiseta que durante años quedó relegada a un registro exclusivamente deportivo o informal se incorpora a estilismos que combinan sastrería, trenchs de siluetas amplias, joyería protagonista y zapatos de taco. La prenda, en esencia, sigue siendo la misma; lo que se transforma es su lectura estética. Allí donde antes se trazaba una frontera entre lo deportivo y lo sofisticado, hoy la moda encuentra un territorio fértil para experimentar con contrastes, resignificar códigos y desdibujar las jerarquías que históricamente definieron qué prendas merecían un lugar en el guardarropa.

Desde una perspectiva sociológica, podría entenderse como un proceso de legitimación cultural. La moda lleva décadas apropiándose de códigos nacidos fuera de los circuitos tradicionales de poder: ocurrió con el streetwear, las zapatillas deportivas, los tatuajes y la música urbana. Ahora sucede con el fútbol.

La diferencia es que el fútbol no representa solamente una estética. Representa memoria colectiva, rituales compartidos, identidad territorial y pertenencia social. En una época donde el lujo busca autenticidad, las camisetas ofrecen algo que ninguna estrategia de marketing puede fabricar: significado cultural.

Sin embargo, la transformación deja una pregunta abierta. Si la industria celebra cada vez más los códigos de la cultura popular, ¿por qué muchas veces sigue excluyendo a los cuerpos y a las personas que históricamente construyeron esa cultura?

Quizás el verdadero desafío no sea que las camisetas lleguen a las pasarelas, sino que la moda aprenda a ser tan diversa e inclusiva como las historias que hoy decide vestir.



Sami Alonso

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