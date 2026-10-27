Gustavo Adolfo Prieto: de la arquitectura al liderazgo y el desarrollo de equipos

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La arquitectura fue el punto de partida de Gustavo Adolfo Prieto, un recorrido en el que aprendió a transformar ideas en proyectos y a coordinar personas para concretarlos. Con los años, su interés se amplió hacia los modos de conversar, tomar decisiones y construir con otros.

Las experiencias personales, las crisis y la necesidad de reinventarse lo llevaron a formarse como Máster Coach Ontológico y Máster en PNL, herramientas que hoy integra con su experiencia profesional. Desde GP+ Consulting, acompaña a empresarios, profesionales y equipos a diseñar su futuro y convertir sus objetivos en acciones concretas.

Su diferencial combina la perspectiva del arquitecto, que piensa estructuras y posibilidades, con la del coach, que escucha, pregunta y acompaña procesos de cambio. La responsabilidad, la honestidad, la confianza y la coherencia orientan cada proceso, con el propósito de traducir lo trabajado en compromisos que puedan sostenerse en el tiempo.

Liderazgo y acuerdos para acompañar el crecimiento

En la unidad de management de la consultora, Gustavo trabaja sobre liderazgo, comunicación, desarrollo de equipos y gobernanza en empresas familiares. El foco está en organizar responsabilidades, mejorar la toma de decisiones y construir acuerdos que cuiden tanto el negocio como los vínculos.

Uno de los desafíos que identifica aparece cuando una empresa crece y su forma de organizarse necesita evolucionar. Las dificultades para delegar, las conversaciones pendientes y las decisiones concentradas en pocas personas pueden volver necesario un cambio en las prácticas de gestión.

Frente a estas situaciones, su trabajo busca acompañar a quienes conducen para que desarrollen equipos con mayor autonomía, claridad y compromiso, y para que la visión del negocio se traduzca en acuerdos y prácticas cotidianas.

Actualmente, impulsa el crecimiento de la unidad de management mediante consultoría, formación y mentorías para empresarios y equipos, especialmente en empresas familiares. En paralelo, desarrolla propuestas para personas que desean rediseñar su próxima etapa de vida.

Entre ellas se encuentra Horizonte 60+, un proyecto en desarrollo que integra comunidad, autonomía y nuevas posibilidades de vida. Una idea conecta estas iniciativas con el resto de su recorrido: “Diseñar horizontes y acompañar a las personas para que puedan avanzar hacia ellos”.

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