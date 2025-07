El centro estético que marca tendencia en Río Negro y Neuquén

CARAS

¿Cómo decidiste dedicarte a la estética y comenzar con el Spa?

Mi vocación por el bienestar y la estética comenzó muy temprano: a los 14 años, cuando empecé a trabajar en una farmacia, a pocos días de cumplir mis 15. Allí descubrí el mundo del cuidado personal, y con el tiempo me especialicé en cosmética, fragancias y maquillaje. Más adelante decidí formarme en estética profesional y aparatología para tratamientos faciales y corporales, y así transformar esa pasión en un proyecto propio.

¿Entonces…?

Hoy lidero un centro estético y spa que se destaca por ofrecer experiencias de calidad premium, con aparatología de última generación y el respaldo de profesionales médicos. Nos posicionamos como uno de los centros de estética más completos y confiables de Río Negro y Neuquén, brindando resultados visibles y un trato personalizado que marca la diferencia.

¿Qué servicios brindan en Spa Rosana Erazún?

Nuestro enfoque va más allá de la belleza: trabajamos en la autoestima, el bienestar y la confianza de cada persona que nos elige. Nos eligen no solo por nuestros equipos de vanguardia, sino por la calidez, la seriedad y el profesionalismo con que llevamos adelante cada tratamiento.

¿Hay algo con lo que no estás conforme?

Todo lo logrado fue paso a paso, con mucho esfuerzo y dedicación. Si tuviera que volver a empezar, no cambiaría nada. Cada experiencia me trajo hasta este presente, en el que seguimos creciendo con la misma pasión del primer día.

Datos de contacto :

Spa Rosana Erazún

2984 14-6389

Iinstagram: @sparosanaerazun

Fan page : Rosana Erazun Spa

General Roca (8332) Río Negro