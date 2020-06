El cómo bebemos agua, también es importante

¡Hola! Soy Luis Augusto, coordino la Escuela Natural donde junto a un maravilloso equipo y como parte de mi vida “te acompañamos a sentir naturalmente tu vida”.

Te cuento cual es la creencia…

Se cree que es indistinto beber un vaso de agua que ½ litro cada vez. Sin embargo el intestino solo puede absorber 1,25lts/hora -por ello una bebida deportiva muy conocida tiene exactamente esa cantidad de liquido en uno de sus envases-. Es decir, se absorben unos 100cc cada 5 minutos, el resto se desecha, por ejemplo, en orina, y por ello necesitas orinar tan seguido. Sin embargo, el tiempo circadiano de la vejiga es de 2 horas durante la vigilia (la capacidad y tiempo de retención de la vejiga).

Otras creencias sin sustento se manifiestan como: ¡tomar mucha agua es malo por que barre los minerales! ¡me hice análisis de sangre y estoy bien...no sale que esté deshidratada/o! ¡soy deportista y tuve una lesión, esguince… por mala suerte, por falta de fuerza o por que… cualquier otra cosa! desconociendo la necesidad de un plan de hidratación. ¡tengo la piel seca, no me falta agua... pero usa crema todos los días! ¡tengo la piel seca por la calefacción, el sol, el viento, etc....y usa crema para cuerpo, rostro y de más! ¡debo tener algún otro problema por que tengo la piel seca! ¡con el frio no dan ganas de tomar agua y no hace falta!

Beber agua en cantidad y de una vez es un innecesario gasto de energía e incumple con el objetivo de hidratar, nutrir y desintoxicar, entre otras.

¿Sabes que cuando tienes sed ya es tarde? ¡ya es deshidratación! La sed es una alarma, por ello es necesario beberla antes de la sensación de sed.

No se ha establecido un nivel de ingestión máxima tolerable para el agua. Sin embargo, una toxicidad aguda del agua no es imposible, de hecho puede darse tras un consumo rápido de grandes cantidades de fluidos que puedan exceder los máximos niveles de eliminación renal (establecidos entre 0,7 a 1 litro por hora).

En mi camino vivencio la ayuda a deportistas amateur y profesionales que se lesionan con frecuencia. Ello es solo desinformación, que se evidencia sobre todo en futbolistas profesionales que emigran a jugar a Europa y luego cuentan las experiencias de cambios no solo sobre la hidratación, sino también sobre el qué, cómo y cuándo comer, dormir, descansar, entrenar, tiempo libre y más.

¿Cuál es el nuevo saber?

El diagnóstico de la deshidratación es eminentemente clínico. El tipo de deshidratación, extracelular o intracelular, puede establecerse en función de los síntomas y signos que presenta la persona. No existe ninguna prueba de laboratorio con suficiente sensibilidad y especificidad para estimar el grado de deshidratación.

Siendo el agua el componente principal del cuerpo humano, su consumo permite la digestión, la hidratación, la absorción y el transporte de nutrientes a través de todo nuestro cuerpo, así como la eliminación de desechos y toxinas.

La cantidad de agua necesaria para cubrir este requerimiento de salud y supervivencia no es igual para todo los seres humanos, depende de distintos factores como la edad, las características fisiológicas de la persona, el tipo de actividades que realice, las condiciones climáticas y ambientales a las que esté sometido.

Por ello, algo que aprendí cuando me formé en nutrición deportiva en el Barca Innovation HUB, es que tenemos una tasa de sudoración personal y que es variable a la actividad, a la individualidad y al entorno ambiental, y que vos y cada uno de ustedes tienen que saber obtenerla, para cada tiempo y actividad.

Un aspecto central es asegurar una hidratación adecuada para lo cual es fundamental implementar planes adaptados a los requerimientos individuales, toda lesión física es por falta de un adecuado plan de hidratación.

¿En qué se basa el nuevo saber?

- En muchos estudios, por ejemplo, un estudio realizado en Brasil cuyo objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento y el grado de hidratación de jugadores de fútbol juvenil, develó que sólo el 48,9% de los jugadores tienen un nivel regular de conocimiento sobre la hidratación, lo que contribuye a que algunos atletas inicien deshidratados el juego.

- El intento de hiperhidratarse con líquidos que expande los espacios extracelular e intracelular (espacio entre las células y dentro de la célula) aumentará el riesgo de tener que orinar seguido y si fuera una competencia deportiva, durante el juego, y no aporta ventajas fisiológicas en el rendimiento en comparación con la euhidratación (hidratación adecuada)

-El agua tiene como función, entre otras, mantener la concentración de los electrolitos (sales y minerales), lo cual es importante en la transmisión del impulso nervioso, en la contracción muscular y permite la regulación del pH (estado de acidez o alcalinidad, siendo este último nuestra condición biológica). Regula el gasto cardíaco.

- También he de contarles que su deficiencia en cantidad y espacios temporales produce contracturas musculares, cefalea tensional, envejecimiento prematuro de todos los tejidos de tu cuerpo, trastornos alimentarios, dolor abdominal crónico, insomnio, trastornos alimentarios, bajo rendimiento cognitivo y físico, intolerancia, impaciencia, lesiones deportivas, problemas de sociabilización y otras.

Consejos y beneficios

Te recomendamos a ti, adulto, beber un vaso de 200cc cada hora, beberlo de a sorbos, y no en su totalidad cada vez. Generalmente estamos en vigilia 14 a 16hs. Entonces lograrás beber 2,8 a 3,2 litros por día, y que al menos 2 lts sean de agua sin agregados, el resto podrán ser jugos de fruta y/o infusiones. Así te aseguras una hidratación básica. Te sentirás de maravillas, todas las funciones corporales mejorarán y eso se siente.

Las necesidades basales de líquidos en los adultos son en torno a 30-35 ml. por Kilogramo de peso y día, o bien 1-1,5 ml. Esto implica que una persona mayor, con un peso entre 60-70 Kg., requerirá́ en condiciones normales, unos 2 litros de líquidos al día.

Insensiblemente pierdes 700 ml/día de agua, 350/400ml por pulmón y 300/400ml por piel, esto es inconsciente, permanente, diariamente, independiente de la sudoración, independiente de las glándulas sudoríparas. En una actividad física intensa y/o prolongada puedes perder más de 6,6lts de agua.

Hoy en día el agua, como la comida, han dejado de ser un ALIMENTO, un tema de salud para convertirse en un fenómeno social. La gente sale a comer a lugares donde se da más importancia a la variedad y a la cantidad de platos y bebidas (no agua) que a cuidar la salud y vitalidad de su cuerpo, mente y energía.

El problema del ser humano no es una atención insuficiente, sino un exceso de información.

Luis… ¿cuáles son los propósitos, la misión, las modalidades y metodologías de los acompañamientos que propones hoy junto a tu equipo? ¿cómo llegaste a esta labor?

El camino de vida es un viaje en tren que se inicia con una historia de vida, de aprendizaje, de muchas enfermedades y una hermosa historia formativa evolutiva. De mecánico de automóviles, oficio maravilloso si los hay, hasta esta actual estación en la cual me desempeño como agente educador en salud.

Así es que luego de egresar de la secundaria técnica, fui profesional de la salud, odontólogo, doctor en odontología, posdoctorado y posteriormente las estaciones se sucedieron con más entusiasmo y estuve en más de 20 posgrados universitarios en salud integrativa y tradicional, maestrías y especialidades en diversas ciudades del mundo y hasta mi formación en nutrición deportiva en el Barza Innovation HUB del Futbol Club del Barcelona.

Paralelo a ello, desde los 19 años me inicié como ayudante alumno en función docente universitario y transité por esta estación durante 30 años, como docente e investigador en salud, siempre apasionado por la biología y la fisiología humana. Mi anhelo, mi deseo era llegar a la sociedad toda, y de manera integral y no dividida, por un lado, un diente, por el otro la comida, por el otro la pierna, por otro el intestino, etc.

El ser humano es uno, una totalidad y aprendí de mi vivencia de enfermedades y logré darme cuenta de que somos distintos y únicos, no es lo mismo mi gripe que la gripe de otra persona incluso en el mismo tiempo, la misma edad, género y actividad.

La singularidad es muy poderosa, pues las palabras “sociedad” y “todo el mundo” son sólo eso, porque es necesaria la transformación individual pero integral para dar contenido a aquellas palabras, por ello leerán más abajo el propósito y la visión que compartimos los que hacemos este acompañamiento natural. El aprendizaje más maravilloso ha sido el escuchar, que es emocionante y ¿qué es escuchar?

PROPÓSITO : EDUCAMOS EN COHERENCIA. Inspiramos y educamos al ser humano desde la singularidad de su salud para construir su bienestar corporal, mental y energético como estilo de vida, y así, cambiar y mejorar la sociedad, y transformar al mundo.

: EDUCAMOS EN COHERENCIA. Inspiramos y educamos al ser humano desde la singularidad de su salud para construir su bienestar corporal, mental y energético como estilo de vida, y así, cambiar y mejorar la sociedad, y transformar al mundo. MISIÓN: CONSTRUIR EL BIENESTAR. Construir escuchando, cimentar el mejor estilo de vida singular y natural individualizado en cada ser humano integral para educarlo y ayudarlo a recuperar y/o mejorar vivenciando y desarrollando su propio camino de vida natural en salud y promover esta transformación en la sociedad.

Para terminar, te invito a que no me creas ni una palabra, intenta ponerlo en práctica.

Puedes realizar todos tus comentarios bajo el video, queremos comunidad y retroalimentación. En una próxima charla podemos contarte que, si ingieres alimentos para que te aporten energía, pero cuando los consumes mezclados y/o en grandes cantidades, ¿te sientes energético o aletargado? Dependiendo de la calidad de los alimentos que tomas, primero sientes aletargamiento y después, poco a poco, comienzas a sentir energía. ¿Por qué sucede esto?

¡siente la vida!

