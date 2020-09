El poder de tu imagen personal

A los 27 años, Valeria comenzó a vender productos de belleza “y escuchaba que muchas de las personas a las que les vendía, coincidían en su relato de haber dejado atrás sus sueños y su autocrítica por la imagen personal que lucían con el pasar de los años”. En ese entonces, tenía mi primera hija, Martina, de 2 años, y la perspectiva de mi vida personal y profesional, no distaba mucho de la que escuchaba. Pasar por esa experiencia, me dio la posibilidad de plantearme y elegir un paradigma diferente para mí”, recuerda Valeria que, al poco tiempo de terminar la carrera de Asesora de Imagen & Personal Shopper, avalada por AICI (Association of Image Consultants International), sintió que necesitaba otros recursos para poder acompañar en el proceso de cambio de imagen a sus clientes, y “en 2017, luego de realizar un camino de transformación personal que duro dos años, de la mano de su Mentor Coach, Sergio Campos, certifico como Coach Ontológico, avalada por ICF (International Coach Federation). Fue un momento de mucho valor para mí, había unido mis dos pasiones en una sola, transformándome desde el amor, en Coach de imagen Personal”.

- ¿Cuál es su compromiso profesional?

Acompañar a las personas que trabajen su autoimagen, emociones, manera de hablarse, la corporalidad que adoptan, junto con las técnicas de imagen personal para lograr “que sean” su mejor versión, desde sus propias elecciones, eliminando estándares sociales de belleza y creencias personales.

- ¿Bajo qué modalidad ofrece sus servicios?

Ofrezco mis servicios modalidad virtual. Realizo asesoría de imagen personal para hombres y mujeres, compra de indumentaria online, o salidas de personal shopper presenciales en épocas normales, clases de automaquillaje, conversaciones de coaching individuales, de parejas o de equipos, armado de talleres vivenciales a pedido y clases particulares sobre distintos temas de imagen personal y coaching. También estoy trabajando en un proyecto para formar Coachs en Imagen Personal y Personal Shopper.

Para contacto : Tel: (+54 9 11) 6587 1912 - Mail: valesensa@gmail.com - www.creandotuimagen.com.ar - IG: @creando.tu.imagen.

Mirá el video de Valeria: