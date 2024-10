Empoderando Mujeres: La Historia de Academia de Poderosas Digitales

CREDITO CARAS

Gisela, ¿qué te inspiró a fundar la Academia de Poderosas Digitales?

La idea de fundar la Academia de Poderosas Digitales nació de mi propia experiencia personal. Soy técnica en Marketing y trabajé durante 11 años en un banco en Argentina. A pesar de tener un buen trabajo, con el tiempo me sentí atrapada en una rutina que no me llenaba y sabía que quería algo más alineado con mis pasiones.

Al hablar con varias amigas, entendí que esa sensación de estancamiento no era solo mía. Muchas mujeres se sentían abrumadas por la carga de sus trabajos, atrapadas en relaciones de dependencia y agotadas por el burnout, sin poder encontrar una salida debido a las responsabilidades diarias. Todas compartíamos el mismo sueño: ser dueñas de nuestro tiempo y trabajar en algo que nos apasionara.

Durante la pandemia, comprendí que el marketing digital era una herramienta clave para emprendedores, y supe que podía ayudar a otras mujeres a aprovechar esa oportunidad. Amplié mis conocimientos en diseño web, redes sociales y publicidad digital, y así nació mi vocación: ayudar a otras mujeres a transformar su vida profesional, igual que lo hice yo.

Mi propósito es empoderarlas, brindándoles las herramientas para que puedan transformar sus habilidades en productos digitales exitosos y lograr la independencia financiera que merecen. Por eso, llamé a mi academia "Poderosas Digitales": creo firmemente que cada mujer tiene el poder de romper sus creencias limitantes y construir un negocio desde cero, sin miedo y con control absoluto de su futuro. En un mundo digital lleno de oportunidades, es fundamental que ellas puedan aprovechar este espacio para crecer y destacar. La Academia está enfocada en brindar conocimientos técnicos y apoyo necesario para superar los miedos y lograr el éxito.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las emprendedoras al crear y vender productos digitales, y cómo ayuda tu academia a superarlos?

Uno de los mayores desafíos es el miedo al fracaso y la duda interna sobre si son lo suficientemente buenas para monetizar sus habilidades y enseñar a otros. Muchas mujeres se sienten abrumadas por la idea de competir en un mercado saturado o por la falta de conocimiento técnico para crear productos digitales. Además, equilibrar su tiempo entre trabajo, familia y emprendimiento suele ser otro gran obstáculo.

En la Academia de Poderosas Digitales, ayudamos a superar estos desafíos mediante una combinación de formación técnica y apoyo emocional. Enseñamos desde lo más básico, ayudando a cada mujer a construir su producto digital paso a paso, pero también cultivamos una mentalidad emprendedora que les permita creer en su capacidad para lograrlo. La comunidad de apoyo que hemos creado es un espacio donde las mujeres pueden compartir experiencias, recibir motivación y entender que no están solas en este camino.

¿Puedes compartir alguna historia de éxito de una de tus alumnas que haya transformado su vida a través de tus cursos?

Una historia que me llena de orgullo es la de Olivia Pardeihan. Ella llegó a la academia sintiéndose agotada en su vida laboral de dependencia y con el sueño de crear su propio negocio, pero sin saber por dónde empezar. Después de completar mi curso “Descubre Tu Poder Digital”, no solo creó su primer infoproducto, sino que lanzó su propio curso online “Descubriendo el Telar”, que se convirtió en un éxito rotundo. Hoy, no solo ha logrado generar ingresos recurrentes, sino que ha podido renunciar a su antiguo empleo y dedicarse por completo a su emprendimiento. Esto no fue de la noche a la mañana; fue un proceso de altos y bajos, pero hoy la veo cómo ha transformado su vida y se ha convertido en una referente para otras mujeres, recordándome cada día por qué hago lo que hago.

En un mercado tan competitivo, ¿qué estrategias recomendarías para destacar y construir una marca personal sólida en el mundo digital?

La clave para destacar en un mercado competitivo es ser auténtica y saber comunicar esa autenticidad. Las personas conectan con personas, y la marca personal es la herramienta más poderosa para crear esa conexión. Recomiendo a las emprendedoras enfocarse en lo que las hace únicas, ya sea su historia, enfoque o valores. La autenticidad construye confianza, y en el mundo digital, la confianza impulsa a las personas a comprar.

Otra estrategia esencial es la consistencia. Crear contenido valioso de manera regular y estar presente, ofreciendo soluciones reales a las necesidades de tu audiencia, te permitirá construir una comunidad fiel. En la Academia de Poderosas Digitales, enseñamos a nuestras alumnas no solo a crear productos digitales, sino a hacerlo de manera estratégica, siempre enfocadas en el valor que pueden aportar y en la construcción de relaciones duraderas con sus clientes.

¿Qué habilidades consideras esenciales para que una mujer emprendedora triunfe en el ámbito digital y cómo pueden desarrollarlas?

Existen muchas habilidades técnicas importantes, como el manejo de herramientas digitales y la creación de embudos de ventas, pero las habilidades más esenciales son las mentales y emocionales. La resiliencia es clave: emprender significa enfrentarse a desafíos constantes, y la capacidad de levantarse después de cada tropiezo define el éxito. Otra habilidad crucial es la capacidad de aprender de manera continua. El mundo digital está en constante evolución, por lo que estar dispuesta a adaptarse y aprender nuevas herramientas y estrategias es fundamental.

En la academia, no solo enseñamos habilidades técnicas, sino que también trabajamos en el desarrollo de una mentalidad fuerte y en la creación de una red de apoyo donde nuestras alumnas pueden nutrirse mutuamente. Creemos que el éxito se construye tanto desde el conocimiento como desde la confianza en una misma.

¿Cuáles son tus planes futuros para la Academia de Poderosas Digitales y cómo imaginas su impacto en la comunidad de emprendedoras?

Mi visión para la Academia de Poderosas Digitales es seguir expandiendo nuestras herramientas y recursos para llegar a más mujeres alrededor del mundo. Uno de mis próximos proyectos es un taller online llamado "Funneleads", enfocado en ayudar a las emprendedoras a crear su primer embudo de captación de leads. Creo que será una gran oportunidad para las que están comenzando en el mundo digital y necesitan entender qué es un embudo de ventas, cómo crearlo y aplicarlo de forma práctica.

Además, planeo ofrecer una serie de workshops (cursos cortos y prácticos) para que puedan implementar técnicas específicas de manera rápida en sus entornos digitales. Estos abarcarán temas como automatización, inteligencia artificial y otros aspectos clave del marketing digital, brindando a las emprendedoras herramientas valiosas para fortalecer sus negocios de manera eficiente.

Mi foco siempre estará en fortalecer la mentalidad emprendedora, ayudando a cada mujer a desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para avanzar hacia su independencia. Mi mayor sueño es que la academia se convierta en un referente para cualquier mujer que quiera transformar su vida a través del emprendimiento digital, impactando profundamente en la comunidad de emprendedoras. Espero que cada mujer que pase por la academia no solo logre independencia económica, sino que también se convierta en una líder dentro de su comunidad, inspirando a otras a tomar el control de su vida profesional.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @academiadepoderosasdigitales

WEB: www.academiadepoderosasdigitales.com

WhatsApp: +54 1134534346