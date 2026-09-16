¿En quién te estás convirtiendo?

“Este es un mail extraño, pero quería preguntarte qué recordás de cómo soy. Pasan los años y yo misma me siento una extraña…”
Así le escribía a una amiga hace unos cuantos años. Había dejado de gustarme en mi forma de verme, de actuar y de sentir. ¿Te suena? Habían sido décadas de arraigar costumbres y creencias que no me hacían bien. Y todo en la absoluta ignorancia. Como si no hubiese podido tomar mis propias decisiones.
No quería resignarme. Si ya te pasó, sabés que crear un cambio requiere de mucho trabajo. Y a cierta edad sentimos los cambios más como un esfuerzo que como una aventura. ¿Y si todo esto no resulta? Mejor me quedo cómoda como estoy.
Pero, entre nosotras, ¿estás cómoda?
Presiento que, si ya pasaste los 50, no mucho. Nuestro cuerpo cambia, no nos reconocemos en el espejo, nuestro humor ya no es el mismo.
¿Será para siempre?
Sí, en tanto hayas decidido creerlo así. Pero sospecho que lo estás dudando porque seguís leyendo esta nota.
Yo no lo creí.
Hay algo que quizás nunca te contaron sobre esta etapa de la vida. Después de los 50 se abre un mundo maravilloso y podemos elegir cómo queremos vivir.
PARÁ AHORA Y HACÉ ESTO
Tomá un lápiz y un papel y escribí sin parar cómo quisieras verte y sentirte en los próximos 5 años de tu vida.
“Ya es tarde para mí”.
“No tengo tiempo”.
“No es lo mío”.
“Nunca pude”.
Estas son algunas de las frases que escucho cuando se me acercan algunas mujeres que tienen ganas de verse y sentirse bien, pero no saben cómo.
El bienestar —en definitiva, hablamos de eso— no se logra de hoy para mañana. Es un camino de decisiones.
* Empieza por reconocer que no estamos bien.
* Sigue por creer que existe la posibilidad de cambiar.
* Y luego, por dar un primer paso.
Vos ya tenés tu lista. Ahora te toca decidir creer que podés empezar a cambiar. Mi consejo es comenzar por dejar de escuchar esos pensamientos que te dicen que ya no se puede.
El primer paso consiste en… bueno… no existe un único primer paso para todas. Lo importante es encontrar uno posible y empezar. Porque, en definitiva, se trata de volver a reconocerte y a gustarte.
En mi próxima nota te contaré herramientas prácticas y naturales que aplico en mi vida y comparto con mis alumnas.
Juntas es más fácil. Nos vemos pronto.
Liria Minassian
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