¿CÓMO SURGIÓ LA EMPRESA?

Erika Cernitz Beauty Lab nació de una profunda pasión por la estética y el bienestar integral. Desde mis inicios, siempre sentí que la belleza va mucho más allá de lo visual: es una manifestación del equilibrio interno, la confianza y el amor propio. Después de formarme como dermato-cosmeatra en España y Argentina, y de años de experiencia en el campo estético, decidí crear un espacio donde la estética se viva con propósito. Así nació nuestro centro, con la intención de que cada persona que entre se sienta cuidada, escuchada y renovada, no solo en su piel, sino también en su energía.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE BRINDA?

Brindamos tratamientos faciales, corporales y médicos estéticos adaptados a las necesidades reales de cada paciente. Trabajamos con aparatología de última generación, productos de alta calidad y un enfoque personalizado que prioriza resultados naturales. Entre nuestros servicios más destacados se encuentran los tratamientos inyectables con ácido hialurónico y toxina botulínica, la bioestimulación facial, la limpieza profunda y los protocolos combinados de rejuvenecimiento y armonización facial. En el área corporal, realizamos drenaje linfático, maderoterapia y tratamientos con aparatología para reducir medidas, tonificar y moldear la figura. También ofrecemos maquillaje semipermanente con técnicas de micropigmentación, ideales para resaltar la mirada o definir los labios con un acabado natural.

Más allá de la técnica, nos distingue el acompañamiento humano: buscamos que cada paciente se sienta escuchado y seguro, logrando resultados armónicos y duraderos.

¿CÓMO PROYECTAS TU MARCA EN EL MEDIANO PLAZO?

Nuestro propósito es seguir consolidándonos como un centro referente en estética consciente, donde la tecnología y la calidez humana se integren. Queremos expandir la marca con una segunda sede en Buenos Aires y fortalecer nuestra presencia digital con contenido educativo y real, que inspire a más personas a cuidar de sí mismas con amor y conocimiento.

¿QUÉ TE DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA?

La diferencia está en la energía y en la intención con la que trabajamos. No vendemos tratamientos: acompañamos procesos de transformación personal. En Erika Cernitz Beauty Lab priorizamos la confianza y la escucha activa, entendiendo que detrás de cada tratamiento hay una persona con expectativas reales. Nos enfocamos en resultados naturales y en una experiencia personalizada que haga sentir a cada paciente cuidado, comprendido y en manos profesionales.

SI COMENZARAS NUEVAMENTE ¿QUÉ HARÍAS DIFERENTE?

Aprendí que los negocios se construyen con tiempo, claridad y buenos equipos. Si tuviera que comenzar de nuevo, pondría más atención en la estructura interna: la organización, la comunicación y la selección de las personas que te acompañan. Pero no cambiaría la esencia, porque todo lo vivido fue necesario para dar forma a lo que hoy es mi mayor orgullo: un espacio donde la estética se convierte en una experiencia de bienestar y autenticidad.

DATOS DE CONTACTO

Instagram: @esteticabeautylab.ar

Whatsapp: 11 2452-1876

Telefonos: 11 3020-3056 | 11 2452-1876

Email: [email protected]

Dirección: Beruti 2744, Recoleta, CABA