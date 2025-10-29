La Joaqui se volvió una protagonista más de la escena musical actual. Con su estilo y música de género RKT, la joven supo posicionarse en la industria musical y ganarse su propio lugar. Actualmente, forma parte del reality Masterchef Celebrity y continúa enfocada en su carrera artística. Además de su profesión, es madre de dos hijas: Shaina y Eva. A través de su red social, suele compartir imágenes de las pequeñas y dedicarle dulces posteos.

"La vida de mis sueños", fue el mensaje que escribió La Joaqui, hace un tiempo, para mostrar su maravilloso presente personal y laboral. En las fotos, se encontraban, por supuesto, sus hijas Shaina y Eva, y su cotidianeidad junto a ellas. Shaina tiene 9 años y es la pequeña que tuvo con el referente del trap, Coqeéin Montana. Eva tiene 7 años y nació fruto de otra relación pasada de la joven, en la cual sufrió violencia de género.

En la actualidad, La Joaqui se encuentra súper enamorada del cantante Luck Ra y en cada oportunidad deja en claro que su pasado con adicciones, maltratos y desolación quedó atrás. Tal es así que, mediante su cuenta de Instagram, se dedica a compartir sus momentos más felices y en familia.

Si bien cuando no era tan famosa, solía compartir fotos de sus hijas de manera constante, hoy prefiere resguardarlas y subir pocas imágenes para no exponerlas tanto. Sin embargo, Shaina posee un perfil que es supervisado por la participante de Masterchef Celebrity y ahí deja ver un poco más de su rutina junto a Eva, los videos que graba con sus amiguitas y las actividades que realizan junto a su mamá.

En una de las tiernas postales, Shaina se muestra junto a su hermana y su mascota posando frente a un puesto de flores. Un detalle que enterneció a todos fue que las nenas y su perrito usan abrigo de lana: ellas en color rosa y el animal en tonalidad turquesa. La Joaqui, quien sube estas publicaciones en la cuenta de su primogénita, comentó con una serie de emojis de corazones rojos y caritas enamoradas.

En otra fotografía, Shaina y Eva se encuentran jugando con un oso de peluche en un enorme sillón. Este instante de risas, juegos y looks comfy es uno de los recuerdos que La Joaqui registró con su cámara para atesorarlo por siempre. De hecho, contó que ella también adopta el mismo look cómodo y casual cuando está en su hogar: "La etapa de combinar outfits con sus bebés, les recomiendo nunca salteársela".

Cada vez que La Joaqui o Shaina desde su perfil comparten imágenes, los usuarios y colegas de la joven se enternecen por completo. Su complicidad y vínculo cercano quedan reflejados en cada dulce posteo que la concursante realiza. El más reciente fue en julio pasado por el cumpleaños número 9 de su hija. "Soy mamá de una increíble personita, amarte fue sin duda la 8va maravilla del universo, el amor sos vos", manifestó junto a un carrete de recuerdos con su nena.

Así están hoy Shaina y Eva, las hijas mini influencer de La Joaqui, que tienen 9 y 7 años. Las pequeñas se ganaron el cariño de los usuarios por su dulzura, sus looks adorables y la popularidad que alcanzó su madre por su carrera musical y su actual participación en Masterchef Celebrity.