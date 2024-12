Felices fiestas les desea Escuela de Intronomía - Fotoalmika

CREDITO CARAS

Este dilema se presenta en el contexto de las actividades en Capilla del Monte.

El Cerro Uritorco es un lugar sagrado que merece ser protegido y respetado. Siento una profunda tristeza al observar cómo su esencia ha sido afectada por la ambición y la falta de conciencia. Es lamentable ver cómo algunas iniciativas, a pesar de contar con la documentación necesaria, se apropian de la energía del lugar, transformándolo en un espacio comercial en lugar de un refugio espiritual.

Además, es doloroso ver cómo se han desplazado a personas que vivían en armonía con el Cerro, quienes solían compartir su amor y sabiduría con los visitantes. Esta situación ha transformado lo que antes era un encuentro auténtico en un espectáculo superficial.

A aquellos que buscan en el Cerro una evolución espiritual, les invito a reflexionar: el verdadero aprendizaje no se compra ni se vende. La conexión con la energía del lugar es un regalo que no debería estar condicionado por tarifas o expectativas materiales. La maestría reside en cada uno de nosotros y no necesita ser mercantilizada.

Capilla del Monte debería ser un espacio donde las almas puedan encontrarse en su búsqueda existencial, libres de las interferencias que desvían su camino. Todos compartimos el deseo de crecer y aprender a amarnos; este es el verdadero propósito de nuestra existencia.

Es desalentador visitar el lugar que amo y ver cómo se ha convertido en un escenario donde lo auténtico es eclipsado por lo superficial. Para quienes sientan el llamado de venir, les animo a llegar con la mente abierta y dispuesta a servir al alma y al Cerro, entregándose a una experiencia personal única que no puede ser vendida.

He sido testigo durante 25 años de diversas manifestaciones de engaño, pero también he conocido a personas que humildemente trabajan para el bien común sin buscar reconocimiento. A ellas les rindo homenaje en mi silencio.

Cuiden sus caminos y avatares cuando lleguen. No permitan que los egos confundan su propósito; recuerden que el maestro está dentro de cada uno de ustedes.

Que despierte el Cerro y revele su verdadera esencia. No busquen soluciones fuera; lleguen para conectar con la energía del lugar y con la suya propia, integrándose así en un todo mayor.

Ana Hernández Gaist

www.intronomia.com

Instagram: @intronomia

Facebook: Intronomia

Tik-Tok: Intronomia

WhatsApp: +54 9 351 768-5671