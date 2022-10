Fernanda cejas Visionaria y Transgresora

CREDITO CARAS

¿Cómo decidió ser emprendedora en el Área de la belleza?

Cuando fracasas te convertís en emprendedor. Cuando no tenía trabajo no tenía un sueldo fijo ni para pagar un alquiler. No tuve dinero muchos años, y estaba sola con mi hijo pequeño. Ahí decidí convertirme en emprendedora. Me convertí en mejor persona y ser humano. Cuando no tuve nada pase hambre necesidades dormí en el piso y muchas cosas más fue ahí cuando descubrí de que era capaz. Cuando no tuve nada. Me propuse cambiar mi vida con metas claras y lo logré. Hoy me siento orgullosa de eso de no bajar los brazos de poner lo mejor de mí siempre.

Nunca sintió miedo de fracasar o tener que volver a empezar ?No no le tengo miedo al fracaso porque de ahí vengo de fracasar muchas veces y levantarme una y otra vez. A diferencia de lo que mayoría cree eso no me hizo débil me ayudo a crecer y ser más fuerte. El fracaso para mí fue un trampolín de ahí aprendí a levantarme una y mil veces y sobre todo lo que no debo hacer. El fracaso no te hace perdedor te hace valiente, fuerte y perseverante. Por eso siempre digo que vivan se atrevan que no esperen a estar listos la vida es un instante merece ser vivida y sobretodo disfrutada. No dejen de hacer nada por miedo a fracasar, los sueños si se hacen realidad.

¿Cómo comenzó en el Área de la micropigmentación?

Comencé preguntando investigando a partir de ver trabajos mal realizados y sobretodo por un procedimiento que me realizaron a mí y no me gusto .Siempre me llamo la atención este mundo pero lo veía lejano ya que en mi país no había profesionales que realizaran capacitaciones .Comencé a viajar y realice muchísimas capacitaciones dentro y fuera del país. Presenciales muchas y durante la pandemia online me dedique 100% a mejorar mi técnica ya que durante ese periodo era lo único que podía hacer siempre busco el lado bueno a todo. Me enamore de estas técnicas y desde mi segunda capacitación comencé a trabajar no podía creerlo. Pasaron los años y cada vez tenía más y más clientas que incluso viajaban de todo el país para atenderse conmigo. Con el tiempo comencé a recibir cada vez más consultas sobre capacitaciones también.

¿Cómo decidió crear su propia academia?

A medida que pasaba el tiempo aumentaban las consultas. Fue cuando comprendí que no ningún lugar donde capacitarse en mi provincia un lugar con experiencia como la que hoy tengo yo profesionales avanzados capacitados y sobretodo comprometidos con el aprendizaje. Fue entonces decidí tomar la responsabilidad enorme de comenzar a capacitar y formar a las mejores micropigmentadoras.

¿Cuál es su propósito respecto a las capacitaciones en su academia?

Mi propósito es llevar el conocimiento de mis alumnas a un nivel superior que avancen cada día más que digan creciendo y perfeccionándose para eso brindo niveles de perfeccionamiento. Me encanta verlas crecer día a día. También les enseño a vender sus servicios a posicionar su marca las animo a emprender y a independizarse económicamente. Mi objetivo principal es que puedan incorporarse de inmediato al Mercado y recuperar el dinero invertido. Hoy son cada vez más la mujeres que se animan a estos procedimientos y hay que aprovecharlo siempre con compromiso y ética profesional. Que planes tiene a futuro? En el estudio desde febrero vengo capacitando a mi STAFF para ayudarme a realizar los servicios ya que tenemos una alta demanda y ya están trabajando es el claro ejemplo de que pueden capacitarse y comenzar a trabajar de inmediato. Por suerte las clientas las acostaron muy bien y confían en mi saben que si las dejo en manos de ellas es porque estoy 100% segura del servicio que van a brindar. Tengo la idea de crear franquicias con mi marca sé que llevará tiempo y esfuerzo pero seguramente lo concretaré.

¿Cómo es trabajar con él autoestima de las personas?

Es una gran responsabilidad por eso mi compromiso con las formaciones de mis alumnas y de mi STAFF soy muy exigente ya que espero que brinden un servicio de excelencia y primer nivel, ya que trabajamos con el rostro de las personas tenemos que ser muy responsables a la hora de realizar estos procedimientos. En mi caso me capacito constantemente para liderar siempre en el mercado. Me hace muy feliz que tantas personas nos elijan ya que la mayoría viene por recomendación de alguien que se atendió con nosotras en mi estudio o por alguna alumna. Hoy soy consciente de la cantidad de personas que me siguen y conocen por mi trabajo, es algo muy gratificante me genera orgullo y felicidad.

¿Actualmente cuál es el servicio más solicitado por sus clientas?

Todos, hoy se animan a realizarse un FULLFACE micro pigmentación en labios párpados y cejas ) eso habla de la confianza que nos tienen. Cada vez son más las personas que se animan al maquillaje semipermanente.

Que le diría a alguien que quiere emprender en esta área ?Que se anime que no espere estar listo que comience con lo que tiene Siempre trabajando a conciencia actualizándose y capacitándose constantemente. El único secreto es ese capacitarse. El saber no ocupa lugar. No es un camino fácil pero vale la pena vivirlo y transitarlo encontrar independencia financiera trabajar de lo que le gusta y apasiona manejar sus horarios son solo algunos de sus beneficios TIENEN QUE ANIMARSE LA RECOMPENSA es muy grande.

¿Cómo es ser la dueña de su propia empresa?

Es un gran trabajo de 24 hs le diría mi cabeza nunca deja de pensar estoy muy orgullosa de mí y de todo lo que logré sola es una gran responsabilidad. Trabajo a diario para ser la mejor.

Me gusta trabajar me apasiona lo que hago tengo alma de líder siempre la tuve hay que saber llevar un equipo de trabajo manejar al personal a cargo capacitarlos evaluarlos siempre busco la manera de crecer juntas.

Tuve algunas decepciones y estafas como todos por eso decidí darle trabajo a mi mamá y a mis amigas de toda la vida y estoy muy orgullosa de eso porque más que un equipo somos una familia, todas compartimos los mismos valores y vamos hacia el mismo lugar.

Ser dueña de mi propia empresa es maravilloso reconfortante y una de las mejores sensaciones que viví a diario. Me siento muy orgullosa de todo el trabajo qué hay detrás y de las personas que me acompañan

Ud ofrece tratamientos gratuitos ¿cómo surgió la iniciativa?

Ofrezco servicios de micropigmentación a personas recuperadas de cancer la idea surgió a partir de querer ayudar, como siempre es algo que llevo en mi y nunca dejare de hacerlo mi idea es devolver su sonrisa al verse con cejas luego de perderlas comienzan a recuperar su autoestima. La idea es homenajearlas darles fuerzas tengamos en cuenta que cuando una persona pasa por estos tratamientos y enfermedades físicamente se ve y siente mal pierde el cabello las cejas todo. Quiero que se sientan bien. Uno a veces cree que que le da al otro al realizar estos servicios ellos nos devuelven a nosotras ganas fuerzas y felicidad.

Realizamos 6 servicios gratuitos al mes solo deben escribirnos y enviarnos una foto para analizar cada caso y certificado médico de alta.

Todo lo que uno da en la vida regresa a nosotros multiplicado.

Si tengo en mis manos la posibilidad de ayudar siempre lo haré.