Francisco Hugo Freda

Francisco, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo artístico?

Mi primera incursión en el arte fue una respuesta a un deseo de mi padre. Estudié Piano con un alumno de Scaramuzza; pero rápidamente constaté que no era lo que buscaba, e incluso, luego de algunas presentaciones públicas, sin dificultad dejé de estudiar el instrumento. Luego incursioné en el Teatro y tuve la posibilidad de estudiar con Agustín Alezzo, a quien he admirado mucho. Ya iniciados mis estudios universitarios, Alezzo me incitó a tomar una decisión. Recuerdo su pregunta: el Teatro o la Facultad, una manera drástica para probar mi vocación. Decidí continuar la vía universitaria. Durante esos años conocí muchos artistas, en general escritores, algunos pintores, y escuché mucha música, donde el Tango y el Jazz fueron mis preferidos. Fui a París a continuar mi formación analítica con Jacques Lacan y allí encontré “la pintura” en vivo y en directo, pero lo que más me abrió los ojos fue ver los cuadros de Picasso y los grandes del Renacimiento italiano. En París, decidí casi de un día para otro instalar un atelier en mi casa. No tuve ningún profesor de pintura; puedo decir que soy un autodidacta, pese a no creer mucho en esa palabra; estuve y conversé con pintores y escritores: Martín Reina, Pablo Reinoso, Manuel Scorsa, Haby Bonnomo, entre otros.

En Argentina, gracias a mi amigo Raúl Santana, conocí a Carlos Gorriarena y a Pedro Roth, que fueron, con sus diálogos y sus consejos, guías para mí.

¿Qué transmitís con tus obras?

Hablar de mi obra sería un trabajo casi imposible, pero sé cómo pasó y algo de cómo pasa. Tenía delante mío un soporte sin color (tela, papel, madera, o cualquier otra cosa) y me lo imaginaba llena de colores o de formas y ante ellos no había miramientos ni técnicas. Llenaba el soporte de pintura buscando formas, sombras y contrastes, hasta que en un momento notaba que no daba para más y comenzaba otro cuadro. Una pintura me llevaba a otra. Siempre pensé y sentí que cada uno de mis cuadros no reflejaba totalmente lo que quería hacer, que un cuadro mío siempre está inconcluso. Pasé de llenar el soporte a vaciarlo, y el tiempo me ha hecho pensar que mi obra está llena de lo que se llama “arrepentimientos”. Incursioné en deformar las figuras, las fotos, los retratos, y actualmente rindo un pequeño homenaje a los desechos, a lo que se tira, al bastidor, a los restos.

Para mí, la pintura es dar forma a lo que un día le escuché decir a mi amigo Eduardo Vera Ocampo: “Del diamante no nace nada, de la mierda nacen las flores”. Actualmente, intento eso, veremos qué dará en el futuro.

Además, soy psicoanalista y me guía una frase de Freud sobre nuestro quehacer: es un trabajo como el del minero, que trata de levantar mucha tierra para encontrar una piedra preciosa. El artista intenta lo mismo.

Regresando a Buenos Aires, en una charla con mi amigo Ernesto Abramoff, entre copa y copa, nos hicimos el chiste: “tenemos que inventarnos un Bar propio solamente para amigos”. De esa idea loca surgió la Fundación C.I.P.A.C en 2007, y una sede en París, C.I.P.A.C. Europe, creada recientemente. Al Centro Internacional para el Pensamiento y el Arte Contemporáneo, se la conoce como Pasaje 865, entre cuyos objetivos está la difusión del arte, del pensamiento y de la cultura en general.

¿De qué trata la Fundación C.I.P.A.C?

Es una Fundación privada; trabaja en colaboración estrecha con la Asociación de Viajantes Vendedores de la república Argentina y con la Universidad Nacional de San Martín, con la cual nos une un convenio de trabajo y colaboración que nos ha permitido crear la colección Tyché, bajo la dirección de Damasia Amadeo, que es, a su vez, vicepresidenta de la Fundación. Tyché ha publicado hasta el momento 24 títulos de psicoanálisis y tiene establecidos ya los próximos títulos para este año y para 2023.

Recientemente, la Fundación ha creado su propia colección Narrativas y su primer libro: Diario desde el balcón, de Damasia Amadeo, acaba de ser publicado.

La dirección artística de la Fundación está a cargo de Julio Sapollnik y de Sergio Cruz.

Gracias a un financiamiento por el mecenazgo, durante la pandemia la Fundación intervino la fachada del Museo de Bellas Artes con un mapping con imágenes de obras de arte del patrimonio del Museo.

