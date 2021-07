Gastón Muñoz, el líder empresario que conquistó el Real Estate en Detroit

Gastón Muñoz es un mendocino que logró conquistar Detroit con esfuerzo, trabajo, inteligencia y, sobre todo, con dedicación. “Cuando uno llega a Estados Unidos se da cuenta que hay muchas oportunidades y que lo único que uno tiene que hacer es estudiar, esforzarse, trabajar. Creo que las reglas son bastantes simples: si yo trabajo y me esfuerzo, puedo ver el fruto. El sueño americano pasa por donde uno lo quiere encontrar o lo que uno hace por alcanzarlo”, subraya Gastón Muñoz, quien, con más de 20 años en Detroit, Michigan, ha logrado posicionarse como uno de los principales referentes del Real Estate en dicho estado. Como bróker, Gastón no solo es referente del mercado para los argentinos que buscan invertir en los Estados Unidos, sino que también ha logrado desarrollar un conglomerado de empresas, con las que ofrece servicios de primera calidad a sus clientes.

Ante la pregunta que todo inversor se hace sobre dónde invertir dinero en 2021 o cómo invertir en el exterior, Gastón ofrece la posibilidad de que muchos argentinos puedan también realizar una inversión de manera segura en Detroit, brindándoles toda su experiencia y conocimiento sobre el negocio inmobiliario.

- Gastón, ¿cuál es la mejor forma de invertir dinero en USA?

Hoy, invertir en Estados Unidos, especialmente en Detroit, es invertir de manera segura. Y sin lugar a dudas, son los bienes raíces la manera más eficaz de obtener un buen retorno de inversión en dólares.

- ¿Por qué se debe invertir en bienes raíces?

Principalmente porque invertir en propiedades ha sido, desde siempre y lo sigue siendo, el refugio seguro para los ahorros. Asimismo, en el caso de nuestra ciudad querida Detroit, los bienes inmuebles ofrecen un retorno superior al 10 por ciento anual en dólares. Cosa que no ocurre en todas las ciudades de USA.

- ¿Te referís específicamente a la inversión en propiedades para alquiler y la renta que se puede sacar de ellas?

Sí, exactamente. Nosotros jugamos de local en Detroit. Conocemos a fondo la ciudad y cada uno de sus rincones. Es por eso que podemos garantizar siempre a nuestros clientes la mejor opción a la hora de invertir. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado de la compra venta, alquiler y refacción de propiedades.

Trabajamos con clientes de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo. Hoy tenemos una cartera formada por más de 500 inversores que confían en nosotros. Si no conocés la ciudad, encontrar las mejores oportunidades en Detroit es un proceso difícil y complicado, pero que puede ser fácil y dinámico cuando se realiza con profesionales que conocen el mercado a la perfección y que pueden ofrecer un buen asesoramiento. Somos una empresa licenciada en el Estado de Michigan y estamos habilitados legalmente por el gobierno para vender casas. Ese es un requisito que todo inversor debe tener en cuenta a la hora de invertir.

¿Por qué es tan importante trabajar con un Broker Licenciado por el estado?

En Estados Unidos, a diferencia de otros países, no se pueden vender propiedades sin una matrícula. Es ilegal, por lo tanto, el dinero del inversor corre un gran riesgo. Si se trabaja con un broker licenciado, el inversor sí está protegido por las leyes de los Estados Unidos.

- ¿Pero no resulta un poco complicado para quien está lejos, ocuparse de alquilar su propiedad, de cobrar la renta y de chequear que todo esté en perfecto estado?

El cliente es el centro de nuestra organización. Nuestro trabajo consiste en hacerle las cosas más fáciles para que su experiencia sea totalmente placentera. Tenemos más de 180 empleados, porque además de vender, comprar y alquilar casas, tenemos nuestras propias empresas para no tercerizar servicios.

Nos comprometemos con lo que hacemos y administramos las propiedades como si fueran nuestras. Incluso tenemos un servicio para las necesidades de emergencia que pueda requerir el inquilino y que no sea motivo para no pagar la renta que espera el inversor. Así que la distancia no es un inconveniente para poder obtener una magnífica renta en dólares directamente en su cuenta de preferencia y sin tener que ocuparse de nada.

- ¿Es una inversión accesible para el común de las personas o solo posible para grandes inversores o empresas? ¿Ustedes se encargan de toda la operación y la administración de la propiedad?

No, no es exclusivo para grandes inversores, porque en Detroit, las propiedades arrancan desde los 70 mil dólares, lo que hace que sean inversiones moderadas y al alcance de muchos. Con respecto a la remodelación y administración de las propiedades, nosotros nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con cubrir las necesidades del inquilino y depositamos todos los meses la renta en la cuenta bancaria del propietario. Desde el 2006, llevamos refaccionadas y vendidas más de 5.000 propiedades, y solamente en 2020, en plena pandemia, concretamos más de 400 operaciones inmobiliarias en la ciudad. Somos una empresa que apuesta desde hace muchos años a la reactivación de la Motor City de Estados Unidos.

Datos de contacto: www.munozrealty.com - IG: @munozrealtyinc - WA: +1 (313) 918-6388