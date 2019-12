Gimena Obarrio Torres: terapeuta holística

¿Como decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Cada día que pasaba sentada en una oficina detrás de una pantalla, me hacía la misma pegunta: ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? Y, claramente, no lo era. Pero no fue hasta el día en que una persona, a quien amé, me dijo: ¡vamos Gime! ¡Vos sola podés!, y desde ese momento estoy inmersa en la medicina holística.

Luego de especializarme en muchas terapias como la fisioenergética, biomagnetismo, sistemas florales, alimentación consciente y natural, fitoterapia, alquimia femenina, posturología, yoga y meditación, entre otras, inicie mi emprendimiento.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer?

En mi caso es sumamente importante. Más del 90% de mis pacientes son mujeres y la mayoría de ellas acarrea situaciones de violencia de genero.

Traumas que quedan bloqueando distintos sistemas y tejidos. Cuando con cada paciente empezamos a trabajar el campo emocional salen temas muy profundos y muchas veces antiguos que terminan siendo causa raíz de dolencias y malestares físicos.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Cada paciente recorre un camino diferente, muy propio y cada cambio que percibe, cada mejoría me alegra el corazón y me hace sonreír el alma.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Conocí a una persona relacionada a las terapias holísticas que me alentó a iniciar el camino y me dio alas para emprender mi proyecto. No solo me enamoré de le medicina holística sino de él también.

Y si bien nos distanciamos, no olvidé esa frase que tanto me había resonado, agarré al toro por las astas y fui haciendo mi camino al andar. Cree un espacio para promover la sanación y el bienestar; un espacio donde no hay lugar para el juicio sino para el cambio.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Es esencial y dentro del consultorio experimento la comunicación más sutil que puede existir, sin palabras ni escucha activa, sino desde la percepción más profunda a partir de la interacción sensitiva paciente-terapeuta.

Para contacto: Tel.: (011) 35771142.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.