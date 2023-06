Griselda de Pedro

CREDITO CARAS

Griselda, ¿cuándo iniciaste el emprendimiento?

La marca registrada comenzó hace aproximadamente 22 años, allí comencé mi trayectoria en distintas ramas del arte y la repostería, y poco a poco fui definiendo y dando forma a lo que en la actualidad es mi profesión.

¿Cuáles son tus técnicas que desempeñas en la elaboración de tus productos y qué servicios brindas en tu profesión?

Durante estos años de experiencia, he explorado diversas ramas creativas, Me especialicé en la creación de flores modeladas, y comencé a enseñar esta técnica tanto en clases presenciales como en línea, lo que me ha permitido tener alumnos de todas partes del mundo.

Esta técnica requiere habilidad y dedicación. Me apasiona poder transmitir mis conocimientos y que mis alumnos puedan crear hermosas flores comestibles para utilizar en la decoración en sus pasteles y postres.

Sin embargo, en los últimos años, he identificado una creciente demanda de productos más naturales. Por lo tanto, he decidido expandir mi negocio y centrarme en la venta de pigmentos comestibles y flores orgánicas comestibles cultivadas de forma sostenible y sin el uso de pesticidas u otros químicos dañinos. A su vez, son cuidadosamente secadas para preservar su sabor y aroma, y así poder disfrutarlas en cualquier momento del año. Estas además de ser visualmente hermosas, son seguras para el consumo y aportan un sabor único a los postres.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi proyecto a mediano plazo es seguir con mis clases y convertirme en un referente en la venta de flores orgánicas comestibles, ofreciendo una amplia variedad de flores e insumos naturales para la decoración de pasteles y postres. Mi objetivo es brindar a mis clientes la opción de utilizar productos de alta calidad que sean respetuosos con el medio ambiente y contribuyan a una alimentación más saludable.

Mi compromiso con la excelencia y la innovación me impulsa a seguir creciendo y evolucionando en mi profesión. Estoy emocionada por la oportunidad de seguir explorando nuevas ideas y técnicas, y de compartir mis creaciones con una audiencia más amplia.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me diferencia es mi enfoque en la calidad y la sostenibilidad. Además de cultivar algunas flores, trabajo directamente con productores locales, lo que me permite garantizar la frescura y la pureza de mis productos. También, me dedico a investigar y desarrollar nuevos productos, ofreciendo a mis clientes opciones únicas y exclusivas.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Amo el arte en todas sus ramas, y siempre estoy buscando nuevas formas de crear y expresarme. Si volviera a comenzar haría exactamente lo mismo ya que cada paso que di me trajo al lugar donde estoy actualmente, donde quiero estar y soy muy feliz.

Datos de contacto

Griselda de Pedro

Celular: 1131493835

Instagram- Facebook- TikTok , twitter: griseldadepedro

Web: www.griseldadepedro.com.ar

Mail: [email protected]