“Hay patrones mentales que nos impiden cambiar y sobre eso trabajamos”

La Lic. Diana Miguel es especialista en psicoterapia de adultos y de pareja desde hace más de 28 años. Con una amplia experiencia, se destaca como profesora de la Universidad del Salvador y hoy charla con Caras para contarnos como ha sido este amplio camino profesional.

“He abordado en los últimos años el cuidado de la salud física desde la nutrición y los buenos hábitos alimenticios y la apoyatura de suplementación de primer nivel”, destaca Diana ya que considera que “la persona es una unidad psico-física-espiritual y cada aspecto influye directamente en la totalidad de la persona”.

¿Hace cuánto realizas la profesión y como nació el espacio?

Hace más de 28 años que me dedico a la psicoterapia, habiendo profundizado en los últimos diez en psicoterapia existencial (capacidad de cada uno de ser el arquitecto de su propio destino, en la libertad de elegir y en el hacerse cargo de sus elecciones).

A partir de indagar en las neurociencias (cómo funciona nuestro cerebro) y en la imposibilidad aparente de algunas personas de cambiar lo que podían reconocer conscientemente que les hacía mal, me adentré en los problemas de salud derivados, en general, de los malos hábitos alimenticios (obesidad, diabetes, hipertensión, etc.).

En ellos pude ver que los mismos mecanismos que llevaban a la persona a no cambiar sus hábitos para mejorar su salud, eran los que lo llevaban a no cambiar su vida en general, a tener relaciones tóxicas y a elegir victimizarse en lugar de buscar el cambio en sus vidas.

De aquí que me haya volcado a la atención como coach de nutrición, tanto como la de psicoterapeuta, dado que la persona es una y los mismos mecanismos operan en todos los aspectos de su vida.

¿Qué servicios tiene a disposición?

Como terapeuta brindo sesiones semanales en el consultorio u online (depende la situación particular), trabajando directamente sobre la problemática, sobre el presente y llevando a la persona hacia una mayor autoría en su vida, en el caso de la psicoterapia individual, y a una resolución del conflicto, en el caso de las parejas.

Como coach de nutrición hago una evaluación corporal de porcentajes de grasa, músculo, agua, estructura ósea, grasa visceral y velocidad de metabolismo para saber sobre qué aspectos trabajar. A su vez cuento con suplementación nutricional y la participación en Desafíos de transformación corporal grupales (virtuales), talleres de cocina saludable, acceso a charlas de médicos nutricionistas y de diversas clases de actividad física, según cada caso.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

En general la gente busca una orientación en los problemas que no logra solucionar o por la persistencia de angustia que no se va y que no les permite llevar adelante su vida como quisieran. En los casos de pareja suele ser por conflictos concretos de malas relaciones que desean mejorarse.

En cuanto a la salud física lo más común es que la gente consulte buscando una pérdida de peso, o aumento de su masa muscular. En los últimos tiempos han aumentado las consultas por cansancio y falta de energía (que también se relacionan con la alimentación).

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Siempre, siempre, el foco está puesto en la persona y no en el método o la técnica que se utiliza. Cada persona es única y necesita algo diferente y lo importante es siempre adaptarse a esa necesidad particular y centrarse en ella.

Fundamentalmente se debe trabajar desde lo positivo, en lo que la persona sí puede, en todas sus posibilidades y en que la persona se de cuenta que realmente puede cambiar lo que necesita; porque como ya dije: hay patrones mentales que nos impiden cambiar y sobre eso trabajamos, ya sea en las decisiones de la vida o en el cambio de hábitos alimenticios.

También le damos mucha importancia al ámbito espiritual si la persona está abierta a esa dimensión, ya que, repito, la persona es una unidad psico-físico-espiritual.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Uff, en primer lugar, los resultados. Me es difícil describir la alegría que me produce el cambio en los demás. Cuando una persona se hace más libre, en sus decisiones, de sus condicionamientos, se adueña de su destino, logra objetivos, cuando una pareja logra crecer en la entrega mutua o cuando alguien logra terminar una relación toxica… yo festejo, celebro.

Del mismo modo cuando alguien logra su objetivo de peso, de energía, de salud y se siente mejor y más fuerte y comienza una vida más activa, yo me siento profundamente satisfecha y feliz.

La realidad es que soy muy poco tradicional, yo amo a mis pacientes y vibro con cada uno, con cada lucha, con cada logro. Y no me avergüenza decirlo, porque creo que hoy, más que nunca, hace falta gente comprometida con el prójimo.

La sociedad cada vez nos aleja más, el distanciamiento afectivo es una verdadera amenaza contra la persona. Nos da miedo amar y no ser correspondidos y ahí nace el miedo a amar; nos da miedo hacer algo por el otro y no recibir agradecimiento y ahí nace el egoísmo y el qué me importa. Yo elijo ser y estar presente para el otro, ser auténtica para inspirar al otro a serlo y comprometerme con los objetivos de mis pacientes hasta el fondo, hasta que lo logren.

¿Qué le dirías a una persona que duda en consultarte, ya sea como terapeuta o como coach, porque no se anima?

Que todo cambio siempre empieza con un pequeño paso. Hay un corto cinematográfico hermoso (lo pueden encontrar en YouTube) que se llama “El circo de las mariposas”. Les recomiendo a todos los lectores que lo vean, ya que en el primer diálogo alguien dice: “¿Y por qué no?” y allí se abre un sinfín de sucesos que cambiarán muchas vidas.

Así que al que no sabe si dar ese primer paso, luego de ver el corto, anímense a decir: “¿Y por qué no?”.

Lic. Diana Miguel – Psicóloga – Terapeuta de adultos y pareja - Profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador - Coach de Nutrición