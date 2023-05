Hoy quiero hablarte de Anticoncepción

CREDITO CARAS

Anticoncepción significa evitar la concepción o sea el embarazo.

La edad fértil de la mujer abarca aproximadamente desde los 15 hasta los 45 años. Por lo tanto la mujer que mantiene relaciones sexuales durante 30 años de su vida está en condiciones de quedar embarazada.



El método anticonceptivo ideal debería tener las siguientes características:

ALTA EFICACIA (ser útil para evitar el embarazo)

REVERSIBILIDAD INMEDIATA (al suspender su uso poder lograr un embarazo rápidamente)

INOCUIDAD (que no cause daños en la paciente)

TOLERANCIA (que tenga la menor cantidad de reacciones adversas)

ACEPTABILIDAD (que ambos miembros de la pareja acepten el método a utilizar).



También los podemos clasificar en

-MÉTODOS NATURALES:

Fechas

Temperatura basal

Coito interruptus (el hombre eyacula fuera de la vagina)

Predicción de ovulación (moco, test, etc.)

-MÉTODOS DE BARRERA

Preservativo femenino

Preservativo masculino

Diafragma

Capuchón cervical

Esponja anticonceptiva

-METODOS QUIMICOS

Jaleas, cremas, óvulos espermicidas

-D.I.U.

Inertes (plásticos)

Bioactivos (con cobre o plata)

Liberadores de progesterona

-HORMONALES

Orales

Inyectables

Intracorporales (implantes subdermico)

Parches

Anillo Vaginal

DIU liberador de hormonas

Minpildora

Postcoital o de emergencia

-ANTICONCEPCION DEFINITIVA

Esterilización femenina (ligadura de trompas)

Esterilización masculina (vasectomía).

Muchos de los métodos enumerados en el cuadro no son muy conocidos ni utilizados en nuestro país. Sólo nos vamos a referir a algunos, haciendo hincapié en los más efectivos, conocidos o usados.



Los METODOS NATURALES son métodos muy utilizados por la población en general, que los elige principalmente por su inocuidad y por desconocimiento de los demás métodos anticonceptivos. Lo único que vamos a decir es que, además de interferir con la vida sexual de la pareja imponiendo cuando se puede o no tener relaciones, su efectividad es muy baja y por lo tanto éstos métodos fallan en reiteradas oportunidades produciendo embarazos no deseados. En la actualidad la única indicación que tienen estos métodos es para determinados pacientes que por sus creencias religiosas no aceptan los demás métodos anticonceptivos.

Con respecto a los METODOS DE BARRERA, el más usado es el preservativo masculino que está indicado en toda paciente que no tiene una pareja estable con la finalidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual (SIDA, sífilis, herpes genital, HPV, hepatitis B, etc.). Tengamos en cuenta que la eficacia del preservativo para prevenir el embarazo es baja: por un lado debido a la mala utilización del método por parte de los pacientes (debe usarse en TODAS las relaciones sexuales, colocarlo previamente al contacto sexual, retirarlo inmediatamente luego de la eyaculación y proceder a la higiene masculina antes de un nuevo contacto) y por otro lado por los accidentes que pudieran ocurrir con su uso (ruptura, fallas en la fabricación, etc.)

El DISPOSITIVO INTRAUTERINO, también conocido como DIU, espiral o T de cobre es un método cuyo mecanismo de acción principal se basa en que el cobre interfiere con el pasaje de los espermatozoides a través del útero e impide la fertilización. La colocación la realiza el médico durante la menstruación espontánea o provocada y evita la concepción durante un período promedio de 5 años. Los controles se realizan cada 6 meses y consisten en un examen ginecológico y una ecografía.

DIU Mirena: DIU liberador de hormonas, es muy efectivo y también se indica para tratar sangrados abundantes. DIU-Lng de mayor tamaño y duración 5 años y uno de menor tamaño, tanto el dispositivo como el tubo que se utiliza para su colocación, diseñado especialmente para mujeres jóvenes y que no hayan tenido embarazos, tiene una duración de tres años, con la particularidad que las mujeres siguen menstruando regularmente aunque en menor cantidad.



Los ANTICONCEPTIVOS ORALES son pequeñas píldoras que contienen estrógenos y progesterona (combinados) cuyo mecanismo de acción consiste en evitar la ovulación.



Las dosis de los anticonceptivos orales se han reducido mucho en los últimos años con lo cual se han logrado 2 objetivos: suprimir los DESCANSOS (que lo único que conseguían era un embarazo no deseado) y disminuir las reacciones adversas.



Los ANTICONCEPTIVOS POSTCOITALES deben ser administrados dentro de las 72hs. Post coito, no son muy efectivos, Su uso está limitado sólo ante una emergencia ocasional.( ruptura de preservativo, relación ocasional sin protección, violación, etc.) Pueden ingerirse siempre que sea necesario

ANTICONCEPTIVOS SIN ESTROGENOS: Pastillas sin Estrógenos, es también muy efectiva y se indica en mujeres que tienen contraindicación o no quieren tomar estrógenos.

En resumen se debe evaluar a cada paciente en particular. La elección del método anticonceptivo la debe efectuar la pareja bien informada, tomando en cuenta edad de la paciente (adolescente, madura, peri menopáusica), paridad, características de la pareja (estable, transitoria, etc.), deseo de embarazo, actitud ante el fracaso del método, posibles reacciones adversas, aceptabilidad del método, etc.

Utilizar un método anticonceptivo efectivo permite desvincular el temor al embarazo de la relación sexual y poder disfrutar mejor de la sexualidad.



Teniendo tantas opciones podes adaptarlo a tu necesidad y comodidad.

Consúltame y lo podemos evaluar juntas.

