Ianina Tello, psicopedagoga: “No buscamos niños perfectos, sino adultos mejor preparados para acompañarlos”

Ianina, ¿cómo nació tu vocación y cómo se fue transformando a lo largo de tu formación?
Mi vínculo con la infancia comenzó mucho antes de mi formación profesional, participando en animaciones y fiestas infantiles. Luego, como profesora de Nivel Inicial, descubrí algo que marcaría mi recorrido: los niños son capaces de mucho más de lo que los adultos solemos imaginar.
Mi experiencia en escuelas y mi formación Montessori profundizaron esa mirada, enseñándome el valor de observar, confiar y ofrecer oportunidades de independencia desde los primeros años.
Más adelante, la psicopedagogía y el trabajo clínico me permitieron comprender los procesos de aprendizaje, sus dificultades y cómo estas experiencias impactan en la seguridad y autoestima infantil.
¿Qué soluciones y propuestas ofrecés hoy para acompañar a las familias?
Actualmente desarrollo Fortaleza desde Casa, un programa online de acompañamiento para familias con niños de 3 a 12 años, orientado a fortalecer la autonomía, la autoestima, la seguridad personal y la tolerancia a la frustración.
También brindo asesorías personalizadas a familias sobre crianza, límites, autonomía e independencia infantil, así como orientación psicopedagógica vinculada con los procesos de aprendizaje, tanto en situaciones de dificultades como de altas capacidades.
¿Cuál es el diferencial de tu propuesta y qué valor central buscás transmitir a los padres?
Mi enfoque parte de una convicción: lo cotidiano también construye infancia.
La confianza en uno mismo comienza a desarrollarse en pequeñas experiencias: intentar algo nuevo, equivocarse, colaborar en casa o descubrir que, con práctica, podemos aprender.
Muchas veces, con las mejores intenciones, los adultos resolvemos situaciones que nuestros hijos podrían afrontar con acompañamiento.
Por eso, mi trabajo busca acercar conocimientos sobre desarrollo infantil y herramientas concretas para que las familias aprendan a observar, acompañar las emociones, sostener límites y favorecer la autonomía.
No buscamos niños perfectos, sino adultos mejor preparados para acompañarlos.
¿Cuál es tu visión a mediano plazo y qué metas te inspiran a seguir creciendo?
Mi objetivo es consolidar Fortaleza desde Casa y ampliar su alcance, acercando herramientas profesionales a familias de distintos lugares del mundo.
Aspiro a que cada vez más adultos comprendan el valor que tienen sus intervenciones cotidianas en el desarrollo infantil.
Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué decisión o enfoque tomarías de otra manera?
Probablemente comprendería antes la importancia de acompañar también a los adultos.
Mi experiencia en jardines, escuelas Montessori, la clínica y las capacitaciones para niñeras me enseñó que el desarrollo infantil no puede pensarse separado de sus vínculos.
Hoy sé que acompañar a un niño también implica ayudar a los adultos a reconocer sus capacidades y darles espacio para crecer.
Ianina Tello | Psicopedagoga
Instagram:licianinatello
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