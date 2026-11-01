Así fue el cumpleaños 76 de Marcela Tinayre: exclusivo look de Mirtha Legrand, ambientación italiana y torta alfajor rogel

El universo de las celebridades nacionales vivió una de sus jornadas más destacadas con el festejo de cumpleaños de Marcela Tinayre. La empresaria celebró sus 76 años rodeada de afectos, en una reunión que combinó elegancia, cercanía familiar y una cuidada producción estética en su propia residencia. Entre reencuentros largamente esperados, detalles gourmet y una ambientación de impronta europea, el evento se convirtió rápidamente en el centro de atención de la agenda social.

El reencuentro de Mirtha Legrand y los invitados de lujo

El festejo de Marcela Tinayre reunió a gran parte de su círculo íntimo y de la farándula argentina en su residencia. La gran protagonista de la tarde fue Mirtha Legrand, quien reapareció públicamente tras recibir el alta médica a principios de octubre. Para la ocasión, "Chiquita" lució un exclusivo modelo rosa diseñado por Claudio Cosano, complementado con un foulard a tono de Hermès y llamativos anillos y aros de piedras aguamarinas.

Mirtha Legrand llegando al cumpleaños de su hija / RS Fotos

Juana Viale en el cumpleaños de su mamá Marcela Tinayre / RS Fotos

Por su parte, Juana Viale optó por un estilo mucho más relajado al arribar al lugar con un top negro, pantalones amplios con estampas en blanco y rosa y zapatillas. Entre los asistentes que completaron la lista de cincuenta invitados también dijeron presente Ámbar de Benedictis, Teté Coustarot, Nacho Viale, Gabriel Oliveri, Mariana Gallego junto a Mauricio D'Alessandro, y el empresario Martín Cabrales con su pareja, Dora Sánchez.

Alejandro Veroutis presente en el Cumpleaños de Marcela Tinayre / RS Fotos

Marcela Tinayre: Ambientación italiana y detalles al aire libre

La reunión tuvo lugar en el jardín de la casa, cerca de la pileta y con una disposición que emulaba las tradicionales villas italianas. La decoración floral estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, quien dispuso flores en tonalidades blancas y amarillas sobre un fondo completamente verde.

Teté Coustarot / RS Fotos

Se organizaron cinco mesas principales en el predio para albergar a los cincuenta invitados, distribuyendo a los seres queridos y figuras del medio en diferentes espacios del parque. En la mesa principal del comedor exterior se ubicaron figuras como Chiquita, mientras que el resto de los lugares se repartieron entre allegados y familiares de la cumpleañera.

Marcela Tinayre: menú de categoría y la clásica torta alfajor rogel

La gastronomía estuvo coordinada por Schuster catering y comenzó con una recepción de primer nivel que incluyó tapeos de salmón, caviar y empanaditas. Luego se sirvió como primer plato una mozzarella en hoja, seguida de unos ñoquis de sémola con salsa mediterránea.

No faltó Nacho Viale / RS Fotos

Para el cierre dulce, los concurrentes disfrutaron de un postre helado de pistacho con brownies y opciones de frutillas con cerezas y macarons. La torta principal elegida para la ocasión fue un tradicional alfajor rogel, y hacia el final de la tarde se sumaron sándwiches de lomito y chorizo para acompañar el evento durante las últimas horas.

Una tarde inolvidable donde los afectos, la elegancia y los pequeños grandes detalles se unieron para celebrar la vida de Marcela Tinayre rodeada de su círculo más íntimo.